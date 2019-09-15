0553 313 94 23

Kruvaziyer turizmde Kuşadası’nın hedefi 1 milyon turist

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Almanya’nın Hamburg şehrinde düzenlenen Avrupa’nın en büyük kruvaziyer turizm fuarı Seatrade Europe’a katıldı.

15 Eylül 2019 Pazar 14:59
Kruvaziyer turizmde Kuşadası’nın hedefi 1 milyon turist

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Almanya’nın Hamburg şehrinde düzenlenen Avrupa’nın en büyük kruvaziyer turizm fuarı Seatrade Europe’a katıldı. Kuşadası’na ve Türkiye’ye gemi ve turist getiren birçok acenta ve firmanın yetkilileri ile bir araya gelen Başkan Günel, “Kruvaziyer turizmdeki payımızı daha da artıracağız. Türkiye’deki liderliğimizi de kimseye bırakmaya niyetli değiliz” dedi.


Avrupa’nın en büyük Kruvaziyer ve Nehir turizmi fuarı olan Seatrade Europe Almanya’nın Hamburg şehrindeki Messe Kongre ve etkinlik merkezinde kapılarını bir kez daha kruvaziyer turizminin profesyonellerine açtı. 3 gün süren fuara dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olan ve Kuşadası Limanı’nı da işleten Global Ports yöneticileri ile birlikte katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 3 gün boyunca sektörün profesyonelleri bir araya gelerek sektörle ilgili değerlendirmeler ve çalışmalar gerçekleştirdi. 300’den fazla firma ve 5 bin civarında katılımcının yer aldığı Avrupa’nın en büyük kruvaziyer fuarı, son dönemde kruvaziyer turizmindeki hızlı gelişmeler ve gelecek dönemde ortaya çıkacak yeni pazarların ve piyasa analizlerinin yapılabilmesi açısından büyük önem taşıyor.


Fuarı değerlendiren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Mayıs ayında AkdenizLimanlar Birliği Medcruise genel kurulunu Kuşadası’nda gerçekleştirdik. Kruvaziyer sektörünün en büyük oyuncularını kentimize ağırlama fırsatını değerlendirdik. Bugün ise sektörün en önemli fuarına katılarak Türkiye’nin en önemli kruvaziyer limanı olma özelliğine sahip ve çevresindeki tarihi ve kültürel değerler nedeniyle konuklara benzersiz seçeneklerini anlatma fırsatı yakaladık. Yaptığımız görüşmelerde Kuşadası Limanı’nın potansiyeline sektördekilerin imrenerek yaklaştığını gördük, bu da Kuşadası için Kruvaziyer turizminin ne kadar önemli olduğunu anlamaya yetti. Son yıllarda kruvaziyer sektöründe büyük bir sıkıntı yaşandığı ortadadır. Yıllık 10 milyon A kategorideki turist Kruvaziyer turizmini seçiyor. Geçmişte Kuşadası yıllık 700 bin yolcu seviyelerine yaklaşmıştı. Son yıllarda ise 200 bin yolcu sayısına kadar düştü. Coğrafyamızda yaşanan ancak Kuşadası’nın hiç hak etmediği sefer iptalleri karşılaştık. Bu sıkıntıları aşmak için elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz. Tanıtım da bunların en başında geliyor. Kuşadası’ da sektörün cazibesini çekecek projelerimizi hazırlıyoruz. Kuşadasıyeni destinasyonları ile Kruvaziyer acentaları için cazibe merkezi olacak. Hedefimiz önümüzdeki yıldan itibaren pazardaki payımızı yeniden geri almak ve hak ettiğimiz noktaya gelmek. Kuşadası olarak sektördeki son derece hızlı gelişim ve yeni pazar oluşumlarını göz önünde bulundurarak Kuşadası’nın vazgeçilmezi olan Kruvaziyer turizminden kentimizin ve halkımızın üst seviyede pay alması için gereken çalışmaları en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Kuşadası kruvaziyer turizmin başkentidir. Sektördekiliderliğimizi sürdürerek payımızı daha da artıracağız " dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 14:59
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Barlas'tan çarpıcı çıkış! "Ha John Bolton ha Ahmet Davutoğlu"
    1. Mehmet Barlas'tan çarpıcı çıkış! "Ha..
    2. AB'den "Saudi Aramco" saldırısı..
    3. AK Parti'de istifalar devam ediyor
    4. Düğünde kavga: 3 yaralı
    5. Uşak Cemevi’nde aşure etkinliği
    6. Yunanistan'a kaçmak isteyen 30 kişi..
    7. Fenerbahçe Alanya’ya geldi
    8. Finlandiya modeli emeklilik nedir? EYT..
    9. Darülaceze sakinleri şenlikte eğlendi
    10. MHP’den şehit ailelerine ziyaret
    11. Denizli’de kızılçam ormanlarında yangın
    12. Çanakkale’ye yağmur uyarısı
    13. Sahte pasaportlu göçmenleri polisin..
    14. EMŞAV’dan HDP önünde oturma eylemi..
    15. Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yüzlerce..
    16. Çankırı'daki depremler
    17. Basketbol: Gloria Kupası
    18. Poligonda atış yapan uzman çavuş..
    19. İstanbul Büyükşehir Belediyesi..
    20. Keçiborlu’ya Bilgiç morali
    21. Irak, saldırı iddialarını kabul etmedi!
    22. Gelin ve damat düğünü terk etti! Halay..
    23. Başkan Semih Esen, aşure ikram etti
    24. Eylemcilerin yeni hedefi hükümet..
    25. İki yol arasında kalan cami dikkati..
    26. Anne Özlü’ye son görev
    27. Kongo Nehri’nde tekne battı: 36 kayıp
    28. "Yahudi yerleşimlerinin İsrail'in..
    29. Keçiborlu Belediye Başkanı Parlak’ın,..
    30. Esenyurt’ta sıkışmalı kaza: 1 yaralı
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir