Dünyanın en büyük yelkenli kruvaziyer gemilerinden biri İstanbul'a demirledi. Fransa bayraklı 5 direkli yelkenli yolcu gemisi 'Club Med 2' sabah saatlerinde Sarayburnu'na demirledi. 303 yolcusu gemiden inerek İstanbul'u keşfe çıktı. Peki kruvaziyer gemi nedir?

Kruvaziyer gemi nedir?

Kruvaziyer gemi, üzerinde birçok konaklama, yemek, eğlence seçenekleri bulunan; yüksek hizmet standartlarına sahip; programlanmış belirli rotalarda turistik amaçlı olarak çalışan yolcu gemileridir. Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği'nin tanımı ile; derin sularda en az iki gün kalabilecek, en az 100 yolcu kapasiteli olmaları gerekmektedir.

Deniz, kum ve güneşe bağlı klasik turizmden bıkan insanların alternatif arayışlarından biri de Kruvaziyer turizmidir. Bu yolculuk turistin aradığı konforlu, güvenli, alternatifli güzergah seçmelerine olanak sağlar. 4-5 yıldızlı yüzen otele benzeyen gemilerde, eğlence, alış-veriş merkezi, balkonlu kamaralar, bar, casino, restoran hizmeti, okuma, dinlenme, spor ve terapi merkezleri, tiyatro, kütüphane, konferans salonu, uydu haberleşmesi gibi hizmetler bulunur. Yüzen şehre benzeyen gemilerde kendilerine ait günlük yayınlanan gazete ve dergileri bulunabilir.