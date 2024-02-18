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Kadın - Aile Kruvasan poğaça: günler geçtikçe fazlasını isteyeceksiniz, evleri mis kokusu saracak! Tadan her gün yiyor
Kadın - Aile

Kruvasan poğaça: günler geçtikçe fazlasını isteyeceksiniz, evleri mis kokusu saracak! Tadan her gün yiyor

Yeniakit Publisher
2024-02-18 01:00:00 - 2024-02-18 01:36:56
Kruvasan poğaça: günler geçtikçe fazlasını isteyeceksiniz, evleri mis kokusu saracak! Tadan her gün yiyor

Kat kat poğaça kruvasan lezzetinde ve kabarıklığında. Kat kat poğaça hamuru yumuşacık oluyor. Peki çay eşliğinde severek tüketilen bu tarif nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Kruvasan Poğaça Tarifi İçin Malzemeler

-1 su bardağı ılık süt
-1 su bardağı ılık su
-1 yumurta (akı içine sarısı üzerine)
-1 yemek kaşığı şeker
-1 tatlı kaşığı tuz
-1 paket kuru maya
-1 çay bardağı sıvı yağ
-Aldığı kadar un
-Aralarına sürmek için

-3-4 yemek kaşığı tereyağı

İçi için;

-Beyaz peynir

Üzeri için;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

-1 yemek kaşığı süt
-Ayırdığımız yumurta sarısı

Kruvasan Poğaça Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle verilen malzemeler ile güzel yumuşak bir hamur elde edelim.
1 saat üzeri kapalı bir şekilde mayalansın.
Daha sonra 18 beze yapalım. Tek tek tabak büyüklüğünde açıp arasına oda sıcaklığındaki tereyağını sürelim.
Bir bezeyi daha açıp üst üste dizelim. 9 bezeyi de bu şekilde yapıp üzeri kapalı bir şekilde buzdolabına kaldıralım.
Diğer 9 bezeyi de aynı şekilde yapıp buzdolabında dinlendirelim.
Bir saat kadar dinlendirelim.
Sonra çıkartıp oklava yardımıyla açalım.
Üçgen biçimde kesip içine peynir koyup saralım. Burada önemli olan hamurun iyi dinlenmesi ve tereyağının iyice donması. Yoksa rahat açılmaz hamurunuz.
Fırın tepsisine dizip 45 dk mayalandıralım.
Üzerine yumurta sarısı ve sütü karıştırıp sürelim.
180 derece de önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirelim. Afiyet olsun

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