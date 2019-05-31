Kruton nasıl yapılır? | Kruton malzemeleri tarifi

Kısaca kızarmış ekmek parçaları diye tarif edebileceğimiz kruton, bayat ekmekleri değerlendirmek için güzel bir yöntemdir. Özellikle domates çorbasına çok yakışan kıtır kıtır krutonlarla isterseniz ev usulü İskender de yapabilirsiniz. Peki, kruton nasıl yapılır? İşte kruton tarifi...

Malzemeler

Bayat ekmek

Tereyağı

Nane, pul biber, kekik

Yapılışı

Bir orta boy tavanın dibini kaplayacak kadar ekmek için 1 kaşık tereyağını eritin.

Bayat ekmekleri erimiş tereyağına koyun.

Çevirerek kızartın.

Altını kapatmaya yakın baharatları ekleyin.

İster sıcak servis edin isterseniz kilitli poşette buzlukta saklayın.

Üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek etsiz bir tür mantı da hazırlayabilirsiniz.

Bayat ekmekten krutonlar Sezar salata gibi soslu salatalara da çok yakışır.