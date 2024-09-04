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Spor Krunic’in ayrılığı sonrası öyle bir şey yaptılar ki! Fenerbahçeliler bakın nasıl kutladı
Spor

Krunic’in ayrılığı sonrası öyle bir şey yaptılar ki! Fenerbahçeliler bakın nasıl kutladı

Yeniakit Publisher
2024-09-04 15:43:00 -
Krunic’in ayrılığı sonrası öyle bir şey yaptılar ki! Fenerbahçeliler bakın nasıl kutladı

Fenerbahçe'de Rade Krunic ile yollar ayrılırken bazı taraftarlar ayrılığı Boğaziçi Köprüsü'ne lazerlerle "Güle Güle Krunic" yazarak kutladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe Rade Krunic ile yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kiralık olarak gelen ve sezon sonunda zorunlu olarak bonservisi alınan yıldız futbolcu performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı.

Sırbistan ekiplerinden Kızılyıldız’ın yolunu tutan 30 yaşındaki Bosnalı futbolcunun ayrılığı Fenerbahçe taraftarlarının çoğunu memnun etti.

"GÜLE GÜLE KRUNİC"

Oyuncunun ayrılışını kutlamak isteyen bazı taraftarlar Boğaziçi Köprüsü'ne lazer gösterisi ile "Güle güle Krunic" yazdırdı.

PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 4’ü bu sezon olmak üzere 22 maça çıkan Rade Krunic bu maçlarda sadece1 asist kaydetti.

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

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Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

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