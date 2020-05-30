Kronik hastalığı olanlar işe gitmeyecek mi? | Kronik hastalıklar hangileri?
Hangi kronik hastağı olanlar işe gitmeyecek? Koronoavirüs salgını sebebiyle haftalardır esnek çalışma uygulaması yürütülüyor. 1 Haziran itibariyle vatandaşlar işlerine de dönecek. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kronik hastalığı bulunan kişiler idari izinli sayılacak. Pek çok kişi "Hangi hastalıklar kronik hastalık oluyor?" , "Kronik hastalıklar hangisi?" , "Kronik hastalık olan hastalıklar" , "Kronik hastalıkların isimleri" , "Kronik hastalık listesi" konularını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Kronik hastalıklar hangileri?” sorusunun cevabı.
Koronavirüs salgınında en büyük risk faktörü kronik hastalıkları olanlar gösteriliyor. Bu sebeple kronik hastalıkları bulunanlar işlerine dönüp dönmeyeceklerini araştırıyor. İşte, detaylar.
Kronik hastalığı olanlar işe gitmeyecek mi?
Kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunanlar, idari izinli sayılacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.
Genelgeye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 13 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni" konulu Genelge ile 22 Mart'ta Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu Genelge 1 Haziran'da yürürlükten kaldırılacak.
Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar, idari izinli sayılacak.
İdari izinli sayılanlar, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacak.
Kronik hastalıklar hangileri?
Tüberküloz
Ruam ve Melioidoz
Merkezi sinir sisteminin viral enfeksiyonları
Deri ve Müköz Membran Lezyonları ile Karakterize Viral İnfeksiyonlar
Kronik Viral Hepatitler
İnsan İmmüm Yetmezlik Virusu (HIV) Hastalığı
Dudak, Ağız Boşluğu ve Farinksil Malign Neoplazmları
Sindirim Organları Malıgn Neoplazmları
Solunum Organları ve İntratorasik Organların Malıgn Neoplazmları
Bronş ve Akciğerlerde Malıgn Neoplazm
Kalp, Mediasten ve Plevrada Malıgn Neoplazm
Kemik ve Eklem Kıkırdağının Malıgn Neoplazmları
Derinin Malıgn Neoplazmları
Pelvis Bağ ve Yumuşak Dokusu Malign Neoplazmı
Memenin Malıgn Neoplazmı
Kadın Genital Organlarının Malıgn Neoplazmları
Erkek Genital Organlarının Malıgn Neoplazmları
Üriner Sistemin Malıgn Neoplazmları
Göz ve Eklerinde Malıgn Neoplazm
Beyinde Malıgn Neoplazm
Omurilik, Kranial Sinirler ve Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Kısımlarında Malıgn Neoplazm
Troid ve Diğer İç Salgı Bezlerinin Malıgn Neoplazmları
Lenf Bezlerinin İkincil (Sekonder) ve Tanımlanmamış Malıgn Neoplazmları
Hodgkin Hastalığı
Foliküler [Nodüler] Non-Hodgkin Lenfoma
Yaygın Non-Hodgkin Lenfoma
Multiple Miyelom ve Malıgn Plazma Hücresi Neoplazmları
Lenfoid Lösemi
Miyeloid Lösemi
Hücre Tipi Tanımlanmış Diğer Lösemiler
Hemolitik Anemiler
Aplastik ve Diğer Anemiler
Pıhtılaşma Bozuklukları, Purpura ve Diğer Hemorajik Durumlar
Kronik Konjestif Splenomegali
Antikor Kusurlarının Baskın Olduğu İmmün Yetmezlik
Endokrin, Nütrisyonel ve Metabolik Hastalıklar
Şizofreni, Şizotipal ve Sanrılı Bozukluklar
Erişkinde Kişilik ve Davranış Bozuklukları
Zeka Geriliği
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
Hiperkinetik Bozukluklar
Bakteriyel Menenjit , Başka Yerde Sınıflanmamış
Sinir Sisteminin Diğer Dejeneratif Hastalıkları
Merkezi Sinir Sisteminin Demiyelinizan Hastalıklar
Epizodik ve Paroksismal Bozukluklar
Fasyal Sinir Bozuklukları
Kas-Sinir Kavşağı ve Kas Hastalıkları
Serebral Palsi
Hemipleji
Parapleji ve Tetrapleji
Vestibüler İşlev Bozuklukları
İleti Tipi ve Sensorinöral İşitme Kaybı
Kronik Romatizmal Kalp Hastalığı
Hipertansif Hastalıklar
İskemik Kalp Hastalıkları
Pulmoner Kalp Hastalığı ve Pulmoner Dolaşım Hastalıkları
Kronik Adheziv Perikardit
Kronik Konstriktif Perikardit
Romatizmal Olmayan Mitral Kapak Bozuklukları
Romatizmal Olmayan Trikuspid Kapak Bozuklukları
Pulmoner Kapak Bozuklukları
Miyokardit, Başka Yerde Sınıflanmış Hastalıklarda
Kardiyomiyopati
Kalp Yetmezliği
Serebrovasküler Hastalıklar
Aort Anevrizması Ve Disseksiyonu
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
Astım
Kronik Solunum Yolu Yetmezliği
Crohn Hastalığı (Regional Enterit)
Ülseratif Kolit
Nörojenik Barsak, Başka Yerde Sınıflanmamış
Megakolon, Başka Yerde Sınıflanmamış
Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Persistan Hepatit İle
Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Lobuler Hepatit İle
Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Aktif Hepatit İle
Karaciğer Yetmezliği, Kronik
Kronik Hepatit,
Karaciğer Fibroz ve Sirozu
Kronik Pankreatit
Çöliak Hastalığı
Kas İskelet Sistemi ve Bağ Dokusu Hastalıkları
Nefrotik Sendrom
Kronik Tübülo-İnterstisyel Nefrit
Kronik Böbrek Yetmezliği
Mesanenin Nöromusküler Fonksiyon Bozukluğu
Spina Bifida
Kalp Odacıkları ve Bağlantılarının Konjenital Malformasyonları
Kardiak Septanın Konjenital Malformasyonları
Pulmoner ve Trikuspid Kapakların Konjenital Malformasyonları
Aort ve Mitral Kapakların Konjenital Malformasyonları
Kalbin Diğer Konjenital Malformasyonları
Kalçanın Konjenital Deformiteleri
Osteogenezis İmperfekta
Kromozom Anomalileri
Turner Sendromu
Kromozom Diğer Anomalileri