Kronik böbrek yetmezliği nedir? Kronik böbrek yetmezliği nasıl belli olur? Böbrek yetmezliği riski kimlerde daha çok vardır? İşte ayrıntılar...

Kimlerde görülür?

Böbrek hastalığı riski kimlerde yüksektir

Şeker hastalığı

Tansiyon yüksekliği (tansiyon yüksekliği)

Şişmanlık

Yaşlılık

Ailesinde diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastalığı bulunması

Sigara içenler

Kronik böbrek yetmezliği nedir?

KBH, böbrekleri hasara uğratan ve böbreklerin normal görevlerini (kanı zararlı maddelerden temizleme, vücut sıvı dengesini sağlama, tansiyonu düzenleme ve hormon yapımı gibi) yapmasını engelleyen uzun süreli bir hastalıktır. Bu hastalığın teşhisi için üç aydan daha uzun süren idrar albumin atılımı artışı ve/veya böbrek fonksiyonunda önemli azalması (glomerüler filtrasyon hızı; GFH azalması) ile konulur. Bu hastalık tansiyon yüksekliği, kansızlık, kemik ve kalp-damar hastalıkları gibi komplikasyonlara yola açabilir.

Kronik böbrek hastalığı / yetmezliği ileri aşamaya gelinceye kadar genellikle ciddi belirti vermeyebilir. Bununla birlikte aşağıdaki belirtilerden biri veya birkaçına sahip olan kişilerde kronik böbrek hastalığı olabileceği akla gelmeli ve gerekli testler yapılmalıdır. Kronik böbrek hastalığı / yetmezliği herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir. Bununla beraber aşağıdaki durumlardan birisine sahip olanlarda böbrek hastalığı ve yetmezliği gelişmesi olasılığı daha fazladır.