0553 313 94 23

Kronik böbrek hastalığı doğurganlığı azaltıyor

Acıbadem Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:09
Kronik böbrek hastalığı doğurganlığı azaltıyor

Acıbadem Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir, 1958 yılından bu yana böbrek nakli geçirmiş 5 bin civarında kadının hamile kaldığını, doğurganlığın böbrek nakli olanlardan çok kronik böbrek yetersizliği olan ve halen diyaliz gören hastalarda azaldığını söyledi.


Prof. Dr. Demir, özellikle kronik böbrek rahatsızlıklarında doğurganlığın azaldığını belirtek, uzun süreli diyalize girenlerin ancak yüzde 1’inin gebe kalabildiğinin böbrek nakli olanlarda ise gebelik oranının arttığını ifade etti.


Demir, önceden böbrek hastalığı olan kadınların gebe kalabilmesi ve gebeliğin sorunsuz devam edebilmesi, gebelik öncesindeki hastalığın derecesine ve hipertansiyonun varlığına bağlı olduğunu vurgulayarak, “Kronik böbrek hastası kadınlarda her 4 kişiden birinde gebelik sırasında hipertansiyon, yarısında ise proteinüri (idrarda protein varlığı) görülüyor. Kronik böbrek hastalığı olan kadınlarda gebelik kaybı, rahim içi büyüme geriliği ve erken doğum riski yükseliyor. Bu riskler akut böbrek rahatsızlığı, nefrotik sendrom veya sonradan ortaya çıkan hipertansiyon durumlarında da geçerli olabilir” diye konuştu.



32. haftaya kadar mutlaka takibi yapılmalı


Böbrek hastalığı olan gebelerin 32. haftaya kadar on beş günde bir, sonrasında ise her hafta takip edilmesi gerektiğini kaydeden Demir, “İdeal olarak bu takibin perinatoloji uzmanları ve nefrologlar tarafından yapılması öneriliyor. Takiplerle beraber aylık böbrek fonksiyon testleri ve 24 saatlik idrarda protein kaybının da kayıt altına alınması önem taşıyor. Hastada tansiyon yükselmesi var ise bu durumun ciddiyetle takip tedavisi şart. Böbrek hastalığı veya tansiyonun şiddetlenmesi durumunda, eğer fetus yaşayacağı olgunluğa erişmişse doğumun gerçekleştirilmesi gündeme gelebiliyor. Diyalize giren gebe hastalarda hem hemodiyaliz hem de periton diyalizi yapılabiliyor ama periton diyalizi yapılacak hastalarda rahmin büyümüş olduğunun göz önünde bulundurulması şart. Bu dönemde hemodiyalizin sıklığı artırılarak diyaliz öncesindeki serum üre düzeyinin 50mg/dl altında tutulması veya heparin dozları ayarlanarak vajinal kanamadan ve tam tersine pıhtılaşmadan kaçınılması gerekli olabiliyor. Diyaliz sırasında asit baz değişiklikleri, elektrolit düzeyleri ve hem annenin hem de bebeğin hacim değişikliklerinin de dikkate alınması gerekiyor. Ek olarak gebelikte kansızlık şiddetlenip kalsiyum emilimi arttığından ve diyaliz hastaları kalsiyum yüksekliğine meyilli olduğundan D vitamini dozlarının azaltılması öneriliyor. Bu dönemde dikkatle takip edilmesi gereken bir diğer konu NST olarak bilinen elektronik fetal monitörizasyon. Hemodiyaliz erken kasılmalara neden olabileceğinden NST’nin gebeliğin ortalarından itibaren yapılması ve erken doğuma karşı gerekli önlemlerin alınması gerekiyor” şeklinde konuştu.



Gebe böbrek nakli olmuşsa


Böbrek naklinin üzerinden 2 yıldan fazla zaman geçmiş olan ve böbrek fonksiyonları düzenli çalışan hastalarda bağışıklık baskılayıcı ilaçlarla başarılı gebelik sonuçları elde edilebildiğinin altını çizen Demir, “Ancak böbrek nakli olmuş hastalarda bağışıklığı baskılamak hipertansiyon, erken kasılmalar ve enfeksiyon gibi riskleri artırabiliyor. Bu tür durumlarda hastalarında yarısında yüksek tansiyona bağlı erken doğum gündeme gelebiliyor” dedi.


Böbrek hastası kadınların gebelik durumunda üç ana gurupta değerlendirildiğini belirten Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir, şunları kaydetti:


“Hafif bozukluk yaşayanlarda gebelik alttaki hastalığı olumsuz etkilemiyor ve doğum sonrası ölüm oranları yüzde 5’in altında kalıyor. Ancak nefrit durumunda risk artıyor. Orta düzeyde fonksiyon böbrek bozukluğu olanlarda hamileliğinin ilk 3 ayındaki düşük riski yüksek olmakla birlikte yüzde 90’a varan başarılı sonuçlar elde ediliyor. İleri derecede bozukluk olanlarda ise başarı oranı yüzde 40’ın altına düşüyor. Bu hastalarda hayati risk oluşturacak düzeyde yüksek tansiyon ve doğumdan sonra bile düzelmeyen böbrek fonksiyon bozukluğu olabilir.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurban fiyatları ne kadar? Kurban fiyatları 2019 diyanet açıkladı mı?
    1. Kurban fiyatları ne kadar? Kurban..
    2. "Suriye'nin Yeniden İnşası: Zorluklar..
    3. Yenice Ormanlarında doğa eğitim kampı
    4. Ardahan'da trafik kazası: Ölü ve..
    5. Hatay'da onlarca düzensiz göçmen..
    6. Lübnanlı liderden Filistin çıkışı!..
    7. Kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza
    8. Altun’dan açıklama
    9. Çizme’den Anadolu’nun zirvesine
    10. Bursalı kuaförlerin Bursaspor aşkı
    11. Dev kruvaziyer gemi Marmaris Limanı'na..
    12. Özbekistan'da bir ton uyuşturucu imha..
    13. Şehit oğlu için bugüne kadar 10..
    14. 2. Lige çıkan Büyükşehir Hentbol..
    15. İlkadım’da toplu sünnet kayıtları..
    16. Hanımlarımız bizlere Rabbimizin birer..
    17. Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 26..
    18. Hem pratik hem lezzetli: Zencefilli..
    19. Suriye Medya Birliğinden Suriyeli..
    20. Kargodan bin 894 adet uyuşturucu hap..
    21. Eğitim verecek robotlar geliyor
    22. Bizi niye rahatsız ediyorsun?
    23. İkiz halterciler dünyaya meydan okuyor
    24. Özbekistan, Rusya’dan Tigr zırhlıları..
    25. Pazaryeri’nde öncelik yayaların
    26. Bursluluk sınavı sonuçları MEB 2019..
    27. Aşırı sıcaklara dikkat
    28. Kahramanmaraş’ta 35 milyon yıllık..
    29. "Mavi gömlek sahalara geri dönüyor"
    30. Adapazarı Bilgievi’nde kayıtlar sürüyor
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler