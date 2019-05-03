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Kronik ağrılarla başa çıkmanın yolları

Op.

03 Mayıs 2019 Cuma 12:52
Kronik ağrılarla başa çıkmanın yolları

Op.Dr. Kerem Bıkmaz, kronik ağrılarla başa çıkmanın yolları hakkında bilgi verdi.


Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Kronik ağrı farklıdır. Bu ağrılar, bir hastalık veya yaralanma düzeldikten sonra devam edebilir. Tedavi edilemeyen veya tedavi edilmesi zor olan tıbbi bir durumdan da kaynaklanabilir. Kronik ağrı yorucu ve sinir bozucu olabilir. İşinizi, uykunuzu, duygusal sağlığınızı, cinselliğinizi, aile ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi etkileyebilir. Ancak ağrının üstesinden gelme ve onu kontrol etmenin yolları vardır. Son zamanlarda çoğu insanın rahatsız olduğu kronik ağrının sebeplerini ve ağrı ile baş etme yöntemleri ise şöyledir: Bazen kronik ağrı, eklemlerde ağrılı bir enflamasyon oluşturan bir artrit veya kaslarda ağrı ve acıya neden olan fibromiyalji gibi kronik bir duruma bağlıdır. Kronik ağrı, sinirleri yaralayan bir kazadan, enfeksiyon veya cerrahiden de kaynaklanabilir” dedi.


Kronik ağrının, yaşama ve sağlığa büyük ölçüde zarar verebildiğini ifade eden Op.Dr. Bıkmaz, kronik ağrıyı kontrol etme ve rahatlama yöntemlerini şöyle sıraladı:


“1. Ağrı döngüsünü bilin: Kronik ağrı yüzünden aktivitenizi azaltabilirsiniz. Düzenli fiziksel aktivitenin olmaması, formunuzu kaybetmenize ve kolaylıkla yorgun düşmenize neden olabilir. Ağrı döngüsünü kırmak için artan stres, sağlıklı olmayan alışkanlıklar, depresyon ve endişe gibi kronik ağrıda çoğunlukla rastlanan problemlere yönelik adımlar atmalısınız.


2. Stresi yönetin: Sizi neyin strese soktuğunu öğrenin ve sonra da yapabildiğinizde stresi azaltmak için harekete geçin. Örneğin gününüzü planlamak, programınızı basitleştirmek, düzenli olmak ve gün boyunca molalar vermek, kronik ağrı ile birlikte gelen stresi yenmede size yardımcı olabilir.


3. Sağlıklı alışkanlıklara devam edin: Tıbbi durumunuz ne olursa olsun, elden geldiğince sağlıklı olmak önemlidir. Kronik ağrınızla uğraşırken sağlıklı alışkanlıkları sürdürmek özellikle çok önemlidir. Aşağıda okuyacaklarınız, kronik ağrıya rağmen hayatınızın kontrolünü tekrar ele geçirmenize ve sağlıklı kalmanıza yardım edebilir.


4. Egzersiz yapın: Egzersizin ağrıyı kötüleştirdiği yaygın bir inanıştır. Gerçekte egzersiz ağrıyı azaltabilir, depresyon ve endişeyi hafifletebilir. Aktivite, ruh halinizi ve tüm sağlığınızı da iyileştirebilir. Egzersizden kaçınmak formunuzu kaybetmenize neden olabilir ve bu da ağrınızı artırabilir. Size uygun bir egzersiz programı hazırlaması konusunda sağlık uzmanınızla konuşun.


5. Uykusuz kalmayın: Çoğu insan, dinlenmiş hissetmek için gecede yedi sekiz saatlik uykuya ihtiyaç duyar. Bol bol uyumanız günü karşılamak için size gereken enerjiyi sağlayacaktır. Uyumaya yardımı olması için birtakım iyi uyku alışkanlıkları geliştirin. Örneğin her gün aynı zaman dilimi içinde yatağa gidin ve sabah da aynı saatte kalkın, bir uyku vakti alışkanlığınız olsun, uyumak için hoş ve rahat bir ortam oluşturun, kafeinden uzak durun.


6. İyi beslenin: İyi beslenmek, bedeninize ve zihninize çalışmaları için ihtiyaç duydukları yakıtı sağlar. Sağlıklı bir beslenme tarzı izlemek için bir anlaşma yapmanız ve buna sıkıca uymanız, fiziksel sağlığınızın ve iyi hissetmenizin kontrolünü ele geçirmeye yardım edebilir.


7. Temponuzu ayarlayın: Kronik ağrısı olan birçok kişi için ağrı her zaman aynı değildir. Bazı günler diğer günlerden daha iyi hissedebilirsiniz. İyi günlerde kendinize çok fazla yüklenmemeye dikkat edin. Aşırı yüklenme, sonraki günlerde ağrınızı ve rahatsızlığınızı artırabilir. Kötü günlerde bile kalkıp aktif olduğunuzdan emin olun. Mümkün olduğunca ılımlı bir tempoya bağlı kalın.


8. Gevşemeyi öğrenin: Gevşemek, huzurlu olmak veya dinlenmekten daha fazlasıdır. Gevşemek, gerginliği bedeniniz ve zihninizden çıkarıp atmaktır. Rahat solunum veya kademeli kas gevşemesi gibi gevşeme tekniklerini çalışmak, kronik ağrınızı kötüleştirebilecek stresi hafifletmeye yardımcı olabilir. Gevşeme, kas spazmlarını önleyebilir ve kas gerilimini azaltabilir.”

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 12:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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