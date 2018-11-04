0553 313 94 23
impression

Kronik ağız kokusu için ne yapılmalı?

Ağız kokusu öncelikle kişinin kendisini rahatsız eden bir durumdur. Peki ne yapılmalı? Ağız kokusu neden olur?

04 Kasım 2018 Pazar 20:00
Kronik ağız kokusu için ne yapılmalı?

AĞIZ KOKUSUNUN KAYNAĞI NEDİR?

Kimi zaman bu ağız kokusu açlıktan ya da yenilen kokulu yiyeceklerden kaynaklanan bir sorun olsa da bazı durumlarda kronikleşmiş ağız kokusu sorunu yaşayan insanlar da olmaktadır. Uzun süreli açlık durumunun ya da kokan yiyeceklerden yeme sonucu ortaya çıkan ağız kokusu kolaylıkla çözülebilir. Bir şeyler yemek açlık kökenli ağız kokusunu çözerken dişlerin fırçalanması ya da nane, karanfil ya da maydanoz gibi hoş koku veren besinlerin tüketilmesi yiyeceklerden kaynaklı ağız kokularını için bir çözüm yöntemi olabilir. Ancak kronik ağız kokusu çeken insanlar bu sorunlarından kurtulmak için ağız kokusu için ne yapmalı konusunda yardım almak istemektedirler.

GEÇMEYEN AĞIZ KOKUSU İÇİN NE YAPMALI?

Uzun süreden beri aç olma ya da koku veren yiyeceklerden yemiş olma gibi kolaylıkla çözülebilecek ağız kokusu problemlerinin yanında gün içinde sürekli ve bir türlü geçmeyen ağız kokusu sorunu yaşayan insanlar uzmanlardan ağız kokusu için ne yapmalı önerileri almak istemektedirler. Bu durumda bazı uzmanlara göre geçmeyen ağız kokusu bazı sağlık sorunlarının habercisi olabilmektedir. Kimi zaman mide ve boğaz hastalıkları yüzünden insanlar geçmeyen ağız kokusu sorunu ile karşılaşır. Bazı durumlarda ise ağız kokusu diş ve diş eti problemlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenle geçmeyen ağız kokusu sorunu yaşayan insanlar bu alanlarda bir doktora muayene olmalıdır.

DİŞ HASTALIKLARINDAN KAYNAKLANAN AĞIZ KOKUSU İÇİN NE YAPMALI?

Geçmeyen ve sürekli rahatsızlık veren ağız kokularının en yaygın sebeplerinden biri de diş ve diş eti sorunlarıdır. Ağız kokusundan rahatsızlık duyan ve ağız kokusu için ne yapmalı diye merak eden insanlar bu sorunun çözümünde ilk adım olarak uzman bir diş hekimine muayene olarak ağız ve diş sağlığı hakkında bir uzman görüşü almalıdır. Eğer herhangi bir diş ya da diş eti sorunu varsa tedavisinden sonra ağız kokusunun geçmesi beklenir. Bu nedenle geçmeyen ağız kokusu yaşayan insanlar önce yapmaları gereken işlem bir diş hekimine görünmektir.

 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 20:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çözüm planları yine şaşırtmadı! 'Türkler buraya gelmesin'
    1. Çözüm planları yine şaşırtmadı!..
    2. Utangaç kişilik yapısı kabızlığı..
    3. Tıkalı giderleri açmanın doğal..
    4. ABD ve İsrail bayraklarını yaktılar
    5. Depresyon cilt hastalıklarını tetikliyor
    6. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    7. AK Parti belediye başkan aday adaylık..
    8. Kronik ağız kokusu için ne yapılmalı?
    9. Sosyal medya kendini beğenen yapıyor
    10. Mutfaktaki pratik bilgiler
    11. Altın gram fiyatı altın fiyatlarında..
    12. Kuru öksürüğe ne iyi gelir?
    13. Alman isimden küstah Türkiye..
    14. AK Parti Adana Büyükşehir Belediye..
    15. Diyanet namaz vakitleri tüm iller için
    16. Galatasaray-Schalke 04 maçının hakemi..
    17. Yunan gemisinden tehlikeli hareketler!..
    18. AGİ 2019 ne kadar olacak?
    19. 36 yıl hüküm giyen firari hükümlü..
    20. İran Devrim Muhafızları Komutanı..
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Sanal alemde rezalet! TikTok, toplumu yozlaştırıyor
    Sanal alemde rezalet! TikTok, toplumu yozlaştırıyor
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma