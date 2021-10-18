Krizlerin dermanı İslâm iktisadında

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Dünyanın her ülkesinden yükselen geçim sıkıntısı feryatlarının devletleri ekonomi modellerini sorgulamaya iterken uzmanlar, krizlerin çaresinin İslami iktisatta olduğu çağrısını yineliyor. Gelişmiş, az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmemiş diye kategorize edilen ülkelerin tamamına belirli aralıklarla ekonomik sancılar yaşatan, bir avuç milyarder zengini zenginleştirirken geri kalan milyarlarca insanı geçim sıkıntısına mahkum eden mevcut kapitalist sistem en sancılı evresini yaşıyor. Doğu’dan Batı’ya hemen her ülke mâli sorunlarla cebelleşiyor. Gıda üretiminin yavaşladığı, rafların boşaldığı, fabrikaların kepenk kapattığı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok devlette yoksullar evi ısıtmakla aç kalmamak arasında tercih yapmak zorunda kalıyor.

Süper güçleri de darda

Kapitalist nizamın yürütücülerinden İngiltere’de halk bir litre benzine muhtaç halde akaryakıt kuyruklarında saatlerce kuyruk bekliyor. Almanya’da kamu spotlarında “Doğalgazınız kesilirse kendi imkanlarınızla nasıl ısınırsınız” sualinin cevapları veriliyor. Fransa’da üniversiteliler, aç kalmamak için yardım derneklerinin önünde kuyruğa girip 7 kiloluk yardım paketini almak için saatlerce sıra bekliyor. Salgın sebebiyle sağlık sistemi çöken onlarca ülkede hastalar ya tedavi edilmiyor ya da hastane bahçelerinde yatırılıyor. Faiz ve ranta dayalı kapitalist ekonomi modeli ülkeleri periyodik aralıklarla yokluğa, yoksulluğa, kuyruğa, geçim sıkıntısına düşürüyor.

Adil bölüşme İslamda

Akit’e konuşan uzmanlar ise, çare olarak İslam iktisadını gösteriyor... Yalova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yahya Özdemir, faiz ve sömürüyü reddeden yapısıyla İslam iktisadının krizden çıkışın anahtarı olduğunu belirterek, şunları dile getirdi: “Küresel ekonomik krizdeki tetiklenme, dünya çapındaki ekonomik sistemin sorgulanmasına neden olmuştur. Çare olarak da; kapsayıcı, paylaşımcı ve erişimde adaletin odağında olan İslam iktisadı öne çıkmıştır. Sürdürebilir büyümenin sağlanmasında yeni yatırım ve istihdam imkanların ortaya konulmasında tüm insanların faydalanabileceği bir reçetedir. Mevcut küresel sistem sermaye sahiplerini daha da zenginleştirdiği, emek sahiplerini ise fakirleştirdiği bir yapıdadır. Küresel gelirin yüzde 50’sinden daha da fazlasına dünya nüfusunun yüzde 1’inden çok daha az bir kısmının sahip olması faize ve borca dayalı bir finans sistemin varlığından kaynaklanmaktadır. Ve kapital sistem artık asrın darboğazındadır.

Zamanı geldi

Tahribatları en aza indirmek için, risk yönetimini, finansal istikrarı, hem makro hem de mikro düzeyde krizdeki çıkışın tek anahtarı İslam iktisadı olacaktır. Üniversitelerde İslam iktisadı çalışma konusu yapılmalı. İslam iktisadı alanında çalışan öğrenci ve akademisyenlerin, bu alanda gelişmelere kaynaklık teşkil edebilmeleri için İslam iktisadının ilkeleri ile ilgili önemli konuların gündeme gelmesi için üniversitelerde İslam iktisadı araştırma merkezlerinin kurulmasının çok önemli olacağı bilinmelidir.”



“İslam İktisadı İlmihali” ve “Kur’an ve Ekonomi” eserlerini kaleme alan Yazar Dr. İsmail Çapak da, sosyalizm gibi kapitalizmin de çöktüğünü, İslam ekonomisinin öne çıktığını vurgulayarak, şunları ifade etti:

Mevcut sistem hep kriz

“Mevcut sistemin sürekli gündemi siyasi krizler, ekonomik krizler, ekonomik krizlerdir. Bütün dünyada İslam ekonomisi zorunlu olarak öne çıkmıştır. İslam ekonomisi, Kur’an-ı Kerim’deki iktisadi ayetleri inceleyen bilimdir. Ve İslam iktisadı, insana dayalı ve Allah’ın emirleriyle hareket eden bir nizamdır. Pandemiden örnek verecek olursak; en gelişmiş modern ülkeler birbirinin sağlık ekipmanlarına el koyup gasp ederken, biz bütün ülkelere karşılıksız yardım ulaştırmaya çalıştık. İslam ekonomisine göre ülke ve şirket yönetmek şu anda en önemli atılım olacaktır. Dünya gündemindeki israf, sıfır atık, küresel iklim değişikliği, yenilenebilir enerji gibi hususlar tamamen İslam iktisadının alt başlıklarıdır. Üniversitelerimiz, şirketlerimiz, kamu kurumlarımız İslam ekonomisine göre nasıl yönetim icra edilebileceğine dair çalışma yürütmelidir. Bu bütün dünyanın iktisadi kalkınması için elzemdir.”