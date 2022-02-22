Krizin ardından gözler altına çevrildi! 'Eşik aşılırsa...'

Rusya-Ukrayna gerilimi, piyasaları da etkiledi. IKON Menkul, yaşanan krizin etkisiyle son zamanlarda yükselen ons altında bugün kar satışları görüldüğünü belirtti.

Dünkü raporlarına değinen IKON Menkul, bir önceki tepe bölgesinde olan altının burayı aşmakta zorlandığını ve 1915’e ilk temasında da kar satışıyla gerilemiş olduğunu yazdı.

paraborsa.net'in haberine göre; IKON Menkul, altın fiyatları ile ilgili iddialarını şöyle devam ettirdi:

"Olası yeni gerilemelerde ilk olarak Cuma gününden bu yana test edilen 1889 desteğini izliyor olacağız ve 1889’nın altında ise 'ara bölge' olan 1870 desteği gündeme gelebilir. 1889 seviyesi üzerinde olası tepkilerde bir kez daha bugün test edilen 1916’yı izleyeceğiz. Bu bölge önemli bir eşik ve aşılırsa alıcılar güçlenebilir."