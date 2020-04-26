Krizi fırsat bilen CHP'liden skandal çağrı
Koronavirüs krizini fırsat bilen CHP'li, bu süreçte tüm dünyanın gıpta ettiği faaliyetlere imza atan AK Parti iktidarına kin kusarak erken seçim çağrısı yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, koronavirüs salgınının Türkiye'de ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde patlak verdiğini savunarak tepki çeken açıklamalarda bulundu.
Muhalefetin her zaman ortaya attığı "AK Parti nedeniyle ekonomik kriz yaşandığı" iftirasını yineleyen Erdoğdu, "Zaten Hazine, iktidarın israf ve yolsuzluklarına dayanamamış batmıştı. Hazine tamtakır." dedi.
Erken seçim çağrısı
Demokrasi hazımsızı CHP'nin önde gelen isimlerinden Erdoğdu, "Bunlar ülkeyi bu durumdan çıkaramaz. Ekonominin düzeltilmesi için bunların hemen gitmesi gerekir. En kısa zamanda erken seçim yapılarak ülkesini seven, dürüst, liyakatli kadroların bir an önce iş başına gelmesinin yolu açılmalıdır." ifadelerini kullandı.