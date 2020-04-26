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Siyaset

Krizi fırsat bilen CHP'liden skandal çağrı

Koronavirüs krizini fırsat bilen CHP'li, bu süreçte tüm dünyanın gıpta ettiği faaliyetlere imza atan AK Parti iktidarına kin kusarak erken seçim çağrısı yaptı.

2020-04-26 13:39:00 -
Krizi fırsat bilen CHP'liden skandal çağrı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, koronavirüs salgınının Türkiye'de ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde patlak verdiğini savunarak tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Muhalefetin her zaman ortaya attığı "AK Parti nedeniyle ekonomik kriz yaşandığı" iftirasını yineleyen Erdoğdu, "Zaten Hazine, iktidarın israf ve yolsuzluklarına dayanamamış batmıştı. Hazine tamtakır." dedi.

Erken seçim çağrısı

Demokrasi hazımsızı CHP'nin önde gelen isimlerinden Erdoğdu, "Bunlar ülkeyi bu durumdan çıkaramaz. Ekonominin düzeltilmesi için bunların hemen gitmesi gerekir. En kısa zamanda erken seçim yapılarak ülkesini seven, dürüst, liyakatli kadroların bir an önce iş başına gelmesinin yolu açılmalıdır." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Aydın

Evet dün akşam bir TV kanalında saçmalamakla meşgul olan şahıs.
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