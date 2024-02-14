Kriz Türkiye sınırlarını bile aştı! Koç'un damadı kızıyla miras kavgasına tutuştu

Koçların damadı İnan Kıraç ile kızı İpek Kıraç arasındaki miras çekişmesi sınırları aştı.

Koç Holding'in kurucusu Vehbi Koç'un 2020 yılında hayatını kaybeden kızı Suna Kıraç'ın eşi İnan Kıraç, kızları İpek Kıraç arasındaki miras krizi boyut değiştiriyor.

Kızını şikayet etti

İnan Kıraç'ın İpek Kıraç hakkında Paris'te suç duyurusunda bulunması üzerine tutuklama kararı çıkabileceği konuşuluyor. Avukatların, İpek Kıraç'a yönelik suçlamalarının temelinde, evrakta sahtecilik, sahte belgelerle mülkü ele geçirmek, konut dokunulmazlığının ihlali ve hırsızlık iddiası bulunuyor.



İnan Kıraç'ın, Fransız barolarına kayıtlı VEY & Associes hukuk bürosuyla anlaştığı ve ünlü avukat Antoine Vey'in davaları üstlendiği öğrenildi. İnan Kıraç'ın avukatları, Fransa ve Lüksemburg'da İpek Kıraç aleyhine çeşitli davalara girişti. Soruşturma ve yargılamalar devam ediyor. İnan Kıraç ve Fransız avukatları, İpek Kıraç'ın manevi babasının bilgisi dışında çeşitli vergi cennetlerinde, özellikle İngiliz Virgin Adaları'nda kayıtlı şirketler kurduğunu ve bu şirketleri babasına ait bazı varlıkları ele geçirmek için kullandığını öne sürüyor.

İpek Kıraç’ın, Fransız soruşturma hâkimi tarafından ifadesine başvurulmak üzere çağırıldığı ve bu çağrıya yanıt vermediği takdirde hakkında tutuklama emri çıkarılacağı öğrenildi. Kıraç'ın ifadesine başvurulmak üzere Fransız soruşturma hâkimi tarafından çağırıldığı ve bu çağrıya yanıt vermediği takdirde hakkında tutuklama emri çıkarılacağı da konuşulanlar arasında. Tutuklama emrinin Fransız makamlarınca İnterpol'e iletilebileceği de öğrenildi.

Manevi baba İnan Kıraç ve İpek Kıraç arasındaki çekişme, yıllardır devam ediyor. İş adamı İnan Kıraç, 2020 yılında yaşamını yitiren eşi, Suna Kıraç'ın vasiyetinde Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş hisselerini kızı İpek Kıraç'a bırakması sonucu miras nedeniyle mahkemelik olmuştu.

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