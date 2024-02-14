  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul için yapılan son anket ortaya çıktı! İmamoğlu tatile bu sefer kalıcı çıkacak anlaşılan...

Dehşete düşüren görüntü! İşte maden faciasının öncesi ve sonrası

Skandal sözler! Aziz Nesin'in Ermeni sevdalısı gelini Hilal Nesin göçük altında kalan madencileri hedef aldı

Zorlu Enerji Türkiye'ye ilan etti! O şirketi sattık

Son dakika kodu ile dünyaya duyuruldu! Türkiye'yi Boğaz'da füze ile nişan alan o gemi batırıldı

Neresinden bakarsan bak rezalet! Altaylı’nın övdüğü yumrukçunun ifadesi ortaya çıktı

Erdoğan'ın ziyaret ettiği BAE kötü haberi duyurdu

Çinliler, Müslümanların evlerine zorla giriyor... Mahremiyetin sıfır noktası: Doğu Türkistan... Dayak, cinsel şiddet ve tecavüze uğruyorlar

Mazlumlar can derdinde onlar para peşinde! Binlerce kişilik katliamın karşılığı kredi notu mu?

Biz sana bazı şeyleri anlatalım yeter ama! Nerede sende o beyin! Ataklı'dan büyük edepsizlik!
Gündem Kriz Türkiye sınırlarını bile aştı! Koç'un damadı kızıyla miras kavgasına tutuştu
Gündem

Kriz Türkiye sınırlarını bile aştı! Koç'un damadı kızıyla miras kavgasına tutuştu

Yeniakit Publisher
2024-02-14 16:21:00 - 2024-02-14 16:38:10
Kriz Türkiye sınırlarını bile aştı! Koç'un damadı kızıyla miras kavgasına tutuştu

Koçların damadı İnan Kıraç ile kızı İpek Kıraç arasındaki 'miras' krizi uluslararası boyuta taşındı. İpek Kıraç hakkında 24 Nisan 2023 tarihinde Paris’te suç duyurusunda bulunuldu. İpek Kıraç'ın, Fransız makamlarınca ifadeye çağrıldığı belirtildi. Kıraç'ın bu çağrıya cevap vermediği takdirde ise tutuklama kararı verilebileceği öğrenildi.

Koçların damadı İnan Kıraç ile kızı İpek Kıraç arasındaki miras çekişmesi sınırları aştı.

Koç Holding'in kurucusu Vehbi Koç'un 2020 yılında hayatını kaybeden kızı Suna Kıraç'ın eşi İnan Kıraç, kızları İpek Kıraç arasındaki miras krizi boyut değiştiriyor.

Kızını şikayet etti

İnan Kıraç'ın İpek Kıraç hakkında Paris'te suç duyurusunda bulunması üzerine tutuklama kararı çıkabileceği konuşuluyor. Avukatların, İpek Kıraç'a yönelik suçlamalarının temelinde, evrakta sahtecilik, sahte belgelerle mülkü ele geçirmek, konut dokunulmazlığının ihlali ve hırsızlık iddiası bulunuyor.


İnan Kıraç'ın, Fransız barolarına kayıtlı VEY & Associes hukuk bürosuyla anlaştığı ve ünlü avukat Antoine Vey'in davaları üstlendiği öğrenildi. İnan Kıraç'ın avukatları, Fransa ve Lüksemburg'da İpek Kıraç aleyhine çeşitli davalara girişti. Soruşturma ve yargılamalar devam ediyor. İnan Kıraç ve Fransız avukatları, İpek Kıraç'ın manevi babasının bilgisi dışında çeşitli vergi cennetlerinde, özellikle İngiliz Virgin Adaları'nda kayıtlı şirketler kurduğunu ve bu şirketleri babasına ait bazı varlıkları ele geçirmek için kullandığını öne sürüyor.

İpek Kıraç’ın, Fransız soruşturma hâkimi tarafından ifadesine başvurulmak üzere çağırıldığı ve bu çağrıya yanıt vermediği takdirde hakkında tutuklama emri çıkarılacağı öğrenildi. Kıraç'ın ifadesine başvurulmak üzere Fransız soruşturma hâkimi tarafından çağırıldığı ve bu çağrıya yanıt vermediği takdirde hakkında tutuklama emri çıkarılacağı da konuşulanlar arasında. Tutuklama emrinin Fransız makamlarınca İnterpol'e iletilebileceği de öğrenildi.
Manevi baba İnan Kıraç ve İpek Kıraç arasındaki çekişme, yıllardır devam ediyor. İş adamı İnan Kıraç, 2020 yılında yaşamını yitiren eşi, Suna Kıraç'ın vasiyetinde Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş hisselerini kızı İpek Kıraç'a bırakması sonucu miras nedeniyle mahkemelik olmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hakan Fidan'dan Ali Koç’a şok eden telefon! Söylediklerini duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız
Hakan Fidan'dan Ali Koç’a şok eden telefon! Söylediklerini duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız

Medya

Hakan Fidan'dan Ali Koç’a şok eden telefon! Söylediklerini duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız

Ekonomi dip yapıyor felan filan! Koç gibi kâr
Ekonomi dip yapıyor felan filan! Koç gibi kâr

Ekonomi

Ekonomi dip yapıyor felan filan! Koç gibi kâr

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’nin sayılı doğal gaz dağıtım ve tedarik şirketi devredildi: Sürekli hükümeti eleştiren mızmızcı TÜSİAD bu haberi iyi okusun... TÜSİAD’lı ünlü iş adamı tamamını satın aldı
Gündem

Türkiye’nin sayılı doğal gaz dağıtım ve tedarik şirketi devredildi: Sürekli hükümeti eleştiren mızmızcı TÜSİAD bu haberi iyi okusun... TÜSİAD’lı ünlü iş adamı tamamını satın aldı

‘Hisse Alım Anlaşması’nı imzalayan Zorlu Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik, “2006 yılından bu yana büyük bir emekle büyüttüğümüz..
Sosyal medyada tepki yağıyor! Soykırım destekçisi Starbucks'a Akbank desteği
Gündem

Sosyal medyada tepki yağıyor! Soykırım destekçisi Starbucks'a Akbank desteği

Abluka altında tuttuğu Filistinlileri katleden terör devleti İsrail’in yanında yer alarak insanlık suçu işleyen Starbucks'a Akbank destek çı..
Sen kime çalışıyorsun Ekrem? Aziz Yeniay’ın saldırıdan nasıl kurtulduğu ortaya çıktı
Gündem

Sen kime çalışıyorsun Ekrem? Aziz Yeniay’ın saldırıdan nasıl kurtulduğu ortaya çıktı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay’a yapılan saldırının AK Parti ile ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23