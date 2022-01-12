  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kriz tırmanıyor! NATO'dan Rusya'da gözdağı: Saldırırsa büyük bedel öder!
Dünya

Kriz tırmanıyor! NATO'dan Rusya'da gözdağı: Saldırırsa büyük bedel öder!

Donbas krizi tırmanarak devam ederken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya ile yaptıkları toplantının ardından gözdağı vererek, "Bu kriz Rusya'nın başının altından çıktı, tansiyonu düşürmesi gereken taraf Rusya'dır. Rusya saldırırsa büyük bedel öder" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 17:49:00 -
Kriz tırmanıyor! NATO'dan Rusya'da gözdağı: Saldırırsa büyük bedel öder!

Ukrayna-Rusya hattındaki gerilimi düşürmek için Rusya ve NATO, Brüksel'deki NATO karargahında görüşme gerçekleştirdi. Toplantıdan sonra açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'ya gözdağı vererek, "Rusya saldırgan durumunda ve tehdit dili kullanıyorlar. Bu kriz Rusya'nın başının altından çıktı, tansiyonu düşürmesi gereken taraf Rusya'dır. Rusya saldırırsa büyük bedel öder" ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki Donbas krizi her geçen gün derinleşirken aradaki sorunun çözümü için NATO devreye girdi. İki ülke arasındaki ilişkileri yeniden tesis etmek için Brüksel'deki NATO karargahında görüşme gerçekleşti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"Rusya saldırırsa büyük bir beden öder"

Ukrayna-Rusya krizine değinen Stoltenberg, "Rusya saldırgan durumunda ve tehdit dili kullanıyor. Bu kriz Rusya'nın başının altından çıktı, tansiyonu düşürmesi gereken taraf Rusya'dır. Ukrayna'nın kendini savunmaya hakkı var. Ukrayna Rusya için bir bir tehdit değildir. Rusya saldırırsa büyük bir bedel öder" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg ayrıca Rusya ve NATO'nun Avrupa'daki füzelere yönelik karşılıklı ve kontrol edilebilir kısıtlamalar üzerinde anlaşmak için bir dizi toplantı düzenlemeyi kabul ettiklerini kaydetti.

Rusya-Ukrayna gerilimi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti. Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay