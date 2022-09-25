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Dünya Kriz ne hale getirdi! Üşüyen vekillere battaniye teklifi
Dünya

Kriz ne hale getirdi! Üşüyen vekillere battaniye teklifi

Enerji krizi nedeniyle Almanya'da tasarrufa giden Thüringen eyaletindeki vekiller, genel kurulun soğuk olması nedeniyle üşüdü. Parlamento Başkanı Pommer, battaniye teklif etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 20:19:00 -

Almanya'da kış öncesi enerji tasarrufu için çeşitli önlemler devreye alındı.

Thüringen, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde tasarrufa giden eyaletlerden biri oldu.

Eyalet yönetimi, enerjiden tasarruf etmek için kamu binalarında ısıyı 19 santigrat dereceye düşürme kararı aldı.

Üşüyen milletvekillerine battaniye teklifi

Bu durum üzerine eyalet parlamentosundaki genel kurul salonunun soğuk olması nedeniyle üşüyen milletvekillerine battaniye teklif edildi.

Thüringen Eyalet Parlamentosu Başkanı Birgit Pommer, 22 Eylül'de gerçekleştirilen 90'ıncı oturumda milletvekillerine genel kurul salonunun soğuk olması nedeniyle battaniye alabileceklerini söyledi.

Pommer, "Burası çok soğuk. Kullanabileceğiniz birkaç battaniye var burada. Belki önceliği kadınlara bırakırsanız daha iyi olur. Bir dahaki sefere, burada 8-9 saat oturulduğunda herkesin bu ısıya dayanabilmesi için kesinlikle bir düzenleme yapacağız." ifadelerini kullandı.

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