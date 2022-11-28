Kriz kötü etkiledi! Alman şirketleri ülkeden ayrılıyor

Alman Endüstrileri Federasyonu (BDI) CEO'su Tanja Gönner, her dört Alman şirketinden birinin enerji krizi nedeniyle üretimi başka ülkelere taşımayı düşündüğünü dile getirdi.

CNN Türk'ün haberine göre Gönner, Die Welt am Sonntag haber kaynağına verdiği demeçte “Yüksek enerji fiyatları ve zayıflayan ekonomi, Alman ekonomisini tüm gücüyle vuruyor ve diğer uluslararası lokasyonlara kıyasla şirketlerimizin üzerinde büyük bir yük oluşturuyor. Alman iş modeli büyük bir stres altında. Her dört Alman şirketinden biri üretimi yurt dışına taşımayı düşünüyor, ”diye konuştu.

Rapor, Alman şirketlerinin yüksek enerji fiyatları, kesintiye uğrayan tedarik zincirleri ve hatta Çin'in Covid-19 salgınına yönelik katı baskısından kaynaklanan artçı şoklar dahil olmak üzere çeşitli sorunlar yaşadığını gösteriyor.

Yoğun kimya endüstrisi krizden kötü etkileniyor

Alman kimya sanayi derneğinin (VCI) CEO'su Wolfgang Grosse Entrup da, haber kaynağına verdiği demeçte, Almanya'nın enerji yoğun kimya endüstrisinin krizden özellikle etkilendiğini söyledi.

Entrup "Acımasız enerji fiyatları bizi yere seriyor. İşleyen bir fiyat freni olmadan, hükümet sanayisizleşmeyi isteyerek kabul ediyor" diye uyarırken kimya endüstrisi başarısız olursa diğer endüstrilerin de onu takip edeceğini ve bunun Almanya'yı nakavt edebileceğini sözlerine ekledi.

ABD hükümetinin yakın zamanda kabul ettiği ve yeni teknolojiler için 386 milyar dolarlık sübvansiyon ve Amerikan endüstrisinin sürekli genişlemesini sağlayan Enflasyon Azaltma Yasası da ülkede büyük bir risk olarak görülüyor. Almanya Ekonomi Bakanlığı geçtiğimiz günlerde ABD'nin tek taraflı hamlesinin AB'den de benzer bir yanıt talep ettiği konusunda uyardı.