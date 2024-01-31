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Dünya Kriz İngiliz medya devini vurdu! İşten çıkarma kararı aldılar
Dünya

Kriz İngiliz medya devini vurdu! İşten çıkarma kararı aldılar

Yeniakit Publisher
2024-01-31 00:57:00 -
Kriz İngiliz medya devini vurdu! İşten çıkarma kararı aldılar

İngiltere merkezli medya şirketi Sky, bu yıl yaklaşık 1000 kişiyi işten çıkaracak.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, giderek daha fazla insanın şirketin hizmetlerine internet üzerinden erişmesi ve evlerine uydu anteni kurdurmak isteyenlerin sayısının azalması nedeniyle işten çıkarılacak çalışanların önemli bir kısmını mühendisler oluşturacak.

Sky'ın bu yıl işten çıkarmayı planladığı 1000 kişi, medya şirketinin iş gücünün yaklaşık yüzde 4'ünü temsil ediyor. Sky, halihazırda İngiltere'de yaklaşık 26 bin kişiyi istihdam ediyor.

Haberlerde ifadelerine yer verilen Sky sözcüsü, müşterilerin giderek artan şekilde uzman kurulumu gerektirmeyen Sky Glass ve Sky Stream'i tercih ettiğini ve bu durumun, şirketin hizmetlerini sunmak için ihtiyaç duyduğu pozisyonların sayısını değiştirmesine yol açtığını belirtti.

Kaynak: AA
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