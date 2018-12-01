Kriz fırsatçılarına İGİAD’dan ‘ahilik’ dersi

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Başkanı Ayhan Karahan, üreticiler ile tüccarları etik ilkelere uygun davranmaya davet etti. Kur ataklarının ardından fahiş fiyat artışlarına gitmenin; bir sıkıntı karşısında konkordato ilan etmenin iş ahlakından uzaklaşıldığının önemli bir göstergesi olduğuna işaret eden Karahan, “Ne yazık ki mevcut ekonomi sisteminin sunduğu düzen, insanı ve temel değerlerini kapsamamakta; müreffeh bir yaşamın oluşmasına mâni olmaktadır. Bu ortamın tesis edilmesi ise iş sahasında yapılacak birtakım yapısal değişikliklerin, ahlâkî ilke ve normların uygulanmasıyla mümkün olacaktır” dedi.

Kurumlar duyarlı olmalı

Karahan, iş ahlakının helal kazancın ve adil paylaşımın önünü açacağını dile getirerek, “Bu sayede sosyal adalet tesis edilecek, toplumun huzuru sağlanacak” diye konuştu. İş ahlakına önem verilmesi gerektiğini kaydeden Karahan, bu konuda kurumları, üniversiteleri ve sivil toplum kuruluşlarını duyarlı olmaya çağırdı.