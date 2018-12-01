THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kriz fırsatçılarına İGİAD’dan ‘ahilik’ dersi

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Başkanı Ayhan Karahan, kur ataklarının ardından fahiş fiyat artışlarına gitmenin; bir sıkıntı karşısında konkordato ilan etmenin iş ahlakından uzaklaşıldığının önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

01 Aralık 2018 Cumartesi 10:14
Kriz fırsatçılarına İGİAD’dan ‘ahilik’ dersi

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Başkanı Ayhan Karahan, üreticiler ile tüccarları etik ilkelere uygun davranmaya davet etti. Kur ataklarının ardından fahiş fiyat artışlarına gitmenin; bir sıkıntı karşısında konkordato ilan etmenin iş ahlakından uzaklaşıldığının önemli bir göstergesi olduğuna işaret eden Karahan, “Ne yazık ki mevcut ekonomi sisteminin sunduğu düzen, insanı ve temel değerlerini kapsamamakta; müreffeh bir yaşamın oluşmasına mâni olmaktadır. Bu ortamın tesis edilmesi ise iş sahasında yapılacak birtakım yapısal değişikliklerin, ahlâkî ilke ve normların uygulanmasıyla mümkün olacaktır” dedi.

Kurumlar duyarlı olmalı

Karahan, iş ahlakının helal kazancın ve adil paylaşımın önünü açacağını dile getirerek, “Bu sayede sosyal adalet tesis edilecek, toplumun huzuru sağlanacak” diye konuştu. İş ahlakına önem verilmesi gerektiğini kaydeden Karahan, bu konuda kurumları, üniversiteleri ve sivil toplum kuruluşlarını duyarlı olmaya çağırdı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 10:14
  1. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Başkanı Ayhan Karahan
  2. Kur atakları
  3. iş ahlakı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahreyn'deki seçimlerin ikinci turu için oy verme işlemleri başladı
    1. Bahreyn'deki seçimlerin ikinci turu..
    2. Beylikdüzü'nde uyuşturucu baskını! 3..
    3. AK Parti'den kritik kanun teklifi!
    4. GRAFİKLİ - DEAŞ'ın kökü kazınıyor
    5. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde..
    6. Orman köylüsüne 2,1 milyar liralık..
    7. UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye için..
    8. GÜBRETAŞ’ın Ar-Ge projesi 10 milyar TL..
    9. “Tohumda İsrail’e bağımlı değiliz”
    10. Beşiktaş-Galatasaray rekabetinden..
    11. Avrupa'da insanlığı utandıran karar!..
    12. Yaklaşık 1 milyon adayı seçim heyecanı..
    13. "Arakanlıların dönüşü için..
    14. CHP'de Bizans oyunları başladı!..
    15. Yeni Türkiye’nin evlatları ümmete..
    16. Katılım bankalarının kârı 9 ayda 2..
    17. 28 Şubatçı Aydın Doğan'dan yeni..
    18. Galatasaray, deplasmanda derbi..
    19. Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 344...
    20. İhracat rekor kırmaya devam ediyor
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış
    CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış