Kriz filan yok manipülasyon var

Yeni Akit Ankara Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Gaziler Günü” Töreni’ndeki konuşmasına “Ülkemizin ve milletimizin bekası için görev yaparken canlarını ortaya koyarak yürüttükleri mücadele sonunda gazilikle şereflenen tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum” diyerek başladı. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

BURASI TÜRKİYE AMERİKA DEĞİL

“Kriz mıriz filan sakın ha bunlara aldırmayın, bunların hepsi manipülasyondur, bizde kriz filan yok, evelallah güçlenerek geleceğe yürüyoruz, daha da güçleneceğiz. Öyle AVM’lerde, şurada, burada manipülasyon yapanlara da aldırmayın, bundan sonra bu ülkede dolarla, avroyla, şunla bunla kira mira yok. Bu ülkede bundan sonra Türk Lirası geçer, Türk Lirasıyla her şey yürüyecek. Aksi takdirde bunun bedelini öderler. Burası Türkiye, burası Amerika değil. Dolayısıyla burada Türk Lirasının hükmü vardır, Türk Lirasıyla beraber mağazanı kiraya verirsin, alışverişini de Türk Lirasıyla yaparsın, zaruretler ayrı konulardır. Bu adımı bu şerefli millet şerefiyle kazandı, adımlarını attı, şerefiyle de yeniden tarihini inşa ve ihya etmeye devam edecektir.”

İŞTE O İNLERE GİRENLER BURADA

Terörle mücadeleye de değinen Erdoğan, şunları dile getirdi: “Hatırlayın hep şu ifadeyi kullandım, ‘İnlerine gireceğiz’ dedim. Girdik mi inlerine, girdik. İşte o inlere girenler burada. Sizlere şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Siz hiçbir zaman yılmadınız. ‘Acaba bu inin içinde ne var?’ diye düşünmediniz, evelallah oraya ‘Ya Allah, bismillah’ dediniz, girdiniz ve oraları onlara zindan ettiniz ve böyle de devam edeceğiz değil mi? Devam edeceğiz. Bu Cudi’de böyle oldu, Gabar’da böyle oldu, Kato’da böyle oldu, Afrin’de böyle oldu, Cerablus’ta böyle oldu, Türkiye’mizin dört bir yanının dışında da böyle oldu. Kandil’de böyle oldu, Sincar’da böyle oldu, böyle olacak. Buralarda durmak yok, yola devam edeceğiz. Milletimizin ülkesine ve milletine sahip çıkma konusunda asırlardır sergilediği onurlu duruşun son örneğini işte 15 Temmuz’da hep birlikte yaşadık.”

İDLİB’DE GÖZYAŞINI DİNDİRDİK

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi’de Suriye gündemiyle bir araya geldiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “Her iki tarafın Savunma Bakanları artık o belgeye imzayı attılar. Dedik ki, ‘İdlib’de artık kan dökülmesin, artık gözyaşı dinsin, onun için de ne gibi adım atmamız gerekiyorsa bu adımları atalım’ ve 12 madde sıralandı, imzalar atıldı. Elhamdülillah. İşte bu, sınırlarımızın ötesinde bir barışa adımdı. İnşallah devamı bunun gelir. Bugün Türkiye, Irak’ta kendisine karşı kurulan tuzakları bozarken terör örgütünü tarihinde hiç olmadığı kadar sindirmişse işte bu dirayeti sayesindedir. Bugün Türkiye, başka bir zamanda yaşasa altından kalkamayacağı ekonomik saldırıları birer birer püskürtebiliyorsa işte bu samimiyeti sayesindedir.”