Kriz devam ediyor: Suudi Arabistan kuyuda arama izni vermiyor
Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında bulunan kuyuda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılmak istenen aramaya Suudi yetkililerce izin verilmiyor.24 Ekim 2018 Çarşamba 17:54
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde İstanbul'da aramalar yapılmıştı. Bu aramalar sırasında Konsolosluk rezidansında bir kuyu tespit edilmiş. Bu kuyunun aranmak istenmesi üzerine Suudi yetkiler aramaya karşı çıkmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebine rağmen izin yok
Krizin halen devam ettiği ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebine rağmen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın kuyunun aranmasına izin vermediği öğrenildi.
Başsavcılık kuyunun içini boşaltıp içinde ne olduğunu kontrol etmek istiyor.
Kaynak: Sabah
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