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Kriz devam ediyor: Suudi Arabistan kuyuda arama izni vermiyor

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında bulunan kuyuda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılmak istenen aramaya Suudi yetkililerce izin verilmiyor.

24 Ekim 2018 Çarşamba 17:54
Kriz devam ediyor: Suudi Arabistan kuyuda arama izni vermiyor

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde İstanbul'da aramalar yapılmıştı. Bu aramalar sırasında Konsolosluk rezidansında bir kuyu tespit edilmiş. Bu kuyunun aranmak istenmesi üzerine Suudi yetkiler aramaya karşı çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebine rağmen izin yok

Krizin halen devam ettiği ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebine rağmen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın kuyunun aranmasına izin vermediği öğrenildi.

Başsavcılık kuyunun içini boşaltıp içinde ne olduğunu kontrol etmek istiyor.

Kaynak: Sabah

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 17:54
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. suudi arabistan konsolosluğu
  4. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı

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