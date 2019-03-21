Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı

Afganistan hükümetinde ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan Hamdullah Mohib, ABD ile Taliban arasında gerçekleştirilen görüşmeleri, 'ABD, Afganistan'ı sattı.' şeklinde değerlendirerek ABD ve Afganistan arasında yeni bir krize neden oldu.

ABD'nin bir süredir Taliban'la gerçekleştirdiği görüşmeler Afganistan hükümeti ile arasında sorunlara neden olmuştu. Afganistan hükümetinde ulusal güvenlik danışmanı olarak çalışan Hamdullah Mohib yaptığı açıklamada, "ABD, Afganistan'ı sattı." ifadelerine yer vererek iki ülke arasında yeni bir krize neden oldu.

ABD yetkililerinden 'Özür dile' çağrısı

Afgan yetkilinin açıklamasına cevap olarak NBC News'e konuşan ABD hükümet yetkilisi Trump yönetimini suçlayan bu açıklamadan geri dönülmesini ve Afgan yetkilinin özür dilemesini, özür dilememesi durumunda da Afganistan'la yürütülen üst düzey görüşmelerin sonlandırılabileceğini belirtti.



Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mohib ise ABD'nin özür isteğini reddettiğini ve özür dilemeyeceğini açıkladı.