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Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı

Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mohib, ABD'nin Taliban ile görüşmesine sert tepki göstererek 'ABD bizi sattı' dedi.

21 Mart 2019 Perşembe 15:40
Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı

Afganistan hükümetinde ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan Hamdullah Mohib, ABD ile Taliban arasında gerçekleştirilen görüşmeleri, 'ABD, Afganistan'ı sattı.' şeklinde değerlendirerek ABD ve Afganistan arasında yeni bir krize neden oldu.

ABD'nin bir süredir Taliban'la gerçekleştirdiği görüşmeler Afganistan hükümeti ile arasında sorunlara neden olmuştu. Afganistan hükümetinde ulusal güvenlik danışmanı olarak çalışan Hamdullah Mohib yaptığı açıklamada, "ABD, Afganistan'ı sattı." ifadelerine yer vererek iki ülke arasında yeni bir krize neden oldu.

ABD yetkililerinden 'Özür dile' çağrısı

Afgan yetkilinin açıklamasına cevap olarak NBC News'e konuşan ABD hükümet yetkilisi Trump yönetimini suçlayan bu açıklamadan geri dönülmesini ve Afgan yetkilinin özür dilemesini, özür dilememesi durumunda da Afganistan'la yürütülen üst düzey görüşmelerin sonlandırılabileceğini belirtti.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mohib ise ABD'nin özür isteğini reddettiğini ve özür dilemeyeceğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:40
  1. ABD
  2. Afganistan
  3. Hamdullah Mohib

YORUM YAZ

  • vahap kalyoncuvahap kalyoncu52 dk önce
    Günaydın derler adama,bu Abd kimi satmadıki.
  • Resul ilgünResul ilgün54 dk önce
    Siz zaten satılmışsınız..Satıldığınızın farkına yeni mi vardınız..Bu alçak abd hangi İslam ülkesine iyi rüya görür..Alçak devletten medet ummak ancak sizin gibi satılmışlara yakışır.Si kahpece birbirinizi boğazlayın abd'nin geleceği için..İzzetsizsözde müslümanlar olmasa alçak abd çoktan batmıştı..
  • orak çekiçorak çekiç1 sa önce
    sorunun kendisi zaten abd değil mi..abd nin olduğu yerde hiç barış olur mu?

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