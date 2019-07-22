Kriz büyüyor! İngiltere bayrağı indirildi
İran, el koyduğu İngiltere'nin Stena Impero petrol tankerindeki İngiliz bayrağını indirerek yerine İran bayrağı çektiği görüntüleri yayınladı.22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:16
İran, el koyduğu İngiltere'nin Stena Impero petrol tankerindeki İngiliz bayrağını indirerek İran bayrağı çekti. Geminin yeni görüntüleri, Press TV'de yayınlandı.
İran devlet televizyonu, İran'ın el koyarak mürettebatı ile birlikte Hürmüzgan Eyaleti'nde bulunan Bandar Abbas limanına getirdiği İngiltere bandıralı Stena Impero petrol tankerinin görüntülerini yayınladı.
Press TV'nin Pazar günü yayınladığı görüntülerde, tankerin Bandar Abbas limanında demirlenmiş olduğu ve etrafında İran botlarının devriye gezdiği görülüyor.
Dikkat çeken ayrıntı
Görüntülerde geminin güvenliğini sağlayan birkaç kişi haricinde kimsenin olmadığı fark edilirken, İngiliz bayrağının indirilerek yerine İran bayrağının çekilmesi dikkatlerden kaçmadı.
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