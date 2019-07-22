Kriz büyüyor! İngiltere bayrağı indirildi İran, el koyduğu İngiltere'nin Stena Impero petrol tankerindeki İngiliz bayrağını indirerek yerine İran bayrağı çektiği görüntüleri yayınladı.

İran, el koyduğu İngiltere'nin Stena Impero petrol tankerindeki İngiliz bayrağını indirerek İran bayrağı çekti. Geminin yeni görüntüleri, Press TV'de yayınlandı. İran devlet televizyonu, İran'ın el koyarak mürettebatı ile birlikte Hürmüzgan Eyaleti'nde bulunan Bandar Abbas limanına getirdiği İngiltere bandıralı Stena Impero petrol tankerinin görüntülerini yayınladı. Press TV'nin Pazar günü yayınladığı görüntülerde, tankerin Bandar Abbas limanında demirlenmiş olduğu ve etrafında İran botlarının devriye gezdiği görülüyor. Dikkat çeken ayrıntı Görüntülerde geminin güvenliğini sağlayan birkaç kişi haricinde kimsenin olmadığı fark edilirken, İngiliz bayrağının indirilerek yerine İran bayrağının çekilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.