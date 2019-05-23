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Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti

İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakıri, ABD ile yaşanan gerilime ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Düşmanlarımız bilmelidir ki İran ordusu, düşmanlarının; özellikle de ABD yönetiminin hilelerini ve maceracı tavırlarını takip ediyor olacaktır" dedi.

23 Mayıs 2019 Perşembe 16:08
Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti

İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakıri "Direniş, İsar ve Zafer Günü" ve Hürremşehr şehrinin kurtarılmasının yıl dönümünde bir mesaj yayınladı.

İran haber ajansı IRNA’da yer alan habere göre, "Direniş, İsar ve Zafer" günü ve Hürremşehr şehrinin kurtarılmasının yıl dönümünde bir mesaj yayınlayan Bakıri, "Düşmanlarımız bilmelidir ki İran ordusu, düşmanlarının; özellikle de ABD yönetiminin hilelerini ve maceracı tavırlarını takip ediyor olacaktır. ABD’nin küstah tehditlerine karşı koymanın yarattığı yeni şartlar tüm İranlıları teyakkuzda olmaya sevk etmektedir" ifadelerini kullandı.

Yıl dönümüne ilişkin konuştu

Bakıri, 8 yıl süren Irak’ın İran işgali sırasında, Irak kuvvetleri tarafından 19 ay işgal altında kalan Hürremşehr şehrinin 24 Mayıs 1982’de kurtarılmasının yıl dönümüne dair ise "Hürremşehr şehrinin kurtarılışı İran tarihinde kayıtlara, ‘Ulusal direniş, İsar ve Zafer Günü’ olarak geçmiştir" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 16:08
  1. ABD
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