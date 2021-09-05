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Dünya Kriz büyüdü! Suudi Arabistan'dan beklenmeyen BAE kararı
Dünya

Kriz büyüdü! Suudi Arabistan'dan beklenmeyen BAE kararı

Suudi Arabistan ile BAE arasındaki kriz giderek büyüdü. Son olarak Suudiler, BAE'deki tüm medya mensuplarını geri çekme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 07:11:00 -
Kriz büyüdü! Suudi Arabistan'dan beklenmeyen BAE kararı

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ekonomi alanındaki rekabet, son olarak medyaya sıçradı.

Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde olan Suudi medya şirketleri, çalışanlarını bu aydan itibaren Riyad’a taşımaya başlayacak.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, ülkesini bölgesel bir iş merkezi olarak yeniden şekillendirme planının bir parçası olarak Dubai’deki ulusal medya şirketleri artık başkente taşınacak.

Muhammed bin Selman, daha önce de Ortadoğu’daki merkezlerini Riyad’a taşımayan şirketlere ve ticari kurumlara ülkesinde artık devlet ihalesi vermeyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Suudi Arabistan devleti kontrolündeki televizyon kanalları Al-Arabiya ve Al Hadath, çalışanlarına bu hafta gönderdiği notta, 12 saatlik yayının ocak ayından itibaren Riyad’dan gerçekleyeceğini duyurdu. Euronews'in aktardığına göre, medya şirketlerinin tamamen taşınması iki yılı bulacak.

Ortadoğu’nun en büyük medya grubu “MBC” ve televizyon haber kanalı “Asharq” yine merkezlerini Riyad’a taşımayı düşünen şirketler arasında yer alıyor.

Birçok platformda siyasi ve ekonomi haberleri hizmeti sunan “Asharq News” ise merkezi Riyad’da olmasına rağmen, Dubai’de bir çok kuruluşu bulunan medya organı olarak biliniyor.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yakın müttefik ve komşu ülke olmalarına rağmen daha fazla yabancı yatırımcıyı çekebilmek için son yıllarda yoğun rekabet içine girdi. İki ülke, petrol gelirleri dışında yatırımlarını çok farklı alanda çeşitlendirmeyi amaçlıyor.

İki ülkenin ulusal çıkarları, dış politikada İsrail ve Türkiye ile olan ilişkiler de içinde olmak üzere son birkaç yılda giderek daha fazla farklılaştığı görülüyor.

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Yorumlar

Nur Ahmet

Ne oldu,bir zamanlar kanka idiniz.Türkiye ile uğraşılmaz, anlamadınız mı?Bilmiyorsanız yavaş yavaş öğrenirsiniz.
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