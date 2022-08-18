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Dünya Kritik zirve sonrası Zelenskiy'den çarpıcı Türkiye mesajı
Dünya

Kritik zirve sonrası Zelenskiy'den çarpıcı Türkiye mesajı

Başkan Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası açıklamada bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ziyareti, böylesine güçlü bir ülkeden gelen güçlü bir destek mesajıdır" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 18:40:00 -
Kritik zirve sonrası Zelenskiy'den çarpıcı Türkiye mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna'nın Lviv kentinde yaptığı ikili görüşme sonrası yazılı açıklama yaptı.

Zelenskiy, Erdoğan'ın ziyaretini güçlü bir destek mesajı olarak nitelendirerek, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ziyareti, böylesine güçlü bir ülkeden gelen güçlü bir destek mesajıdır. Lviv'deki görüşmede Recep Tayyip Erdoğan ile tahıl girişimini iyileştirme ihtimalini, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki durumu ve işgalcilerin nükleer şantajını, Rusya'nın geçici olarak işgal edilen Ukrayna topraklarındaki geniş çaplı tahıl hırsızlığını görüştük. Savunma işbirliği konularına da değinildi" dedi.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna ve Türkiye arasındaki işbirliğinin daha da genişlemesinin her iki tarafı da güçlendireceğinden emin olduğunu ifade etti.

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Mustafa

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