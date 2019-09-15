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Kritik zirve öncesi Esed'den yeni hamle

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasında yapılması planlanan üçlü zirve öncesi 14 Eylül 2019 tarihinden önce işlenen suçlar için af öngören yasama kararını onayladı.

15 Eylül 2019 Pazar 19:40
Kritik zirve öncesi Esed'den yeni hamle

Suriye Devlet Başkanlığı Basın Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre; Esed ve Rus heyeti, yarın Ankara'da Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasında yapılması planlanan üçlü zirveyle ilgili hazırlıkları ele aldı.

"Savaşı bitirecek çözümler aranacak"

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev tarafından yapılan açıklamada, "Esad'ı pazartesi günü Ankara'da 'Astana süreci' çerçevesinde yapılması planlanan garantör ülkelerin liderlerinin arasındaki toplantının gündemi, ayrıca Rusya'nın Suriye'deki savaşı bitirecek olan çözüme ulaşılmasını uzatmak için bölgedeki ve bölge dışındaki bazı ülkelerin oluşturduğu engelleri kaldırmaya yönelik devam eden çabaları konusunda bilgilendirdi." ifadelerine yer verildi.

"Suriye'nin tüm toprakları temizlenecek"

Açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'in de katıldığı Rus heyeti, 'Moskova'nın Suriye halkına karşı süren terörist savaşının sonuçlarının azaltılması ile ilgili çalışmalara Şam ile birlikte devam etme niyetinde olduğunu', aynı zamanda terörle mücadeleye ve 'Suriye'nin tüm topraklarının temizlenmeye' devam edileceğini vurguladı. Açıklamada ayrıca tarafların Suriye ve bölgedeki son gelişmeleri de ele aldığı kaydedildi.

Esed genel af ilan etti

Öte yandan Suriye Devlet Başkanı Esed, 14 Eylül 2019'dan önce işlenen suçlar için af öngören yasama kararını onayladı. Belirli şartlar ve koşullar kapsamında 14 Eylül tarihinden önce işlenen suçların affedilmesini öngören yasama kararı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla geçerli olacak.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 19:40
  1. Ankara
  2. İran
  3. Beşar Esed
  4. Rusya
  5. Türkiye
  6. Suriye

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  • HasanHasan48 dk önce
    Helal olsun adama.Butun  arab ve islam aleminle savasiyor.

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