“15 Temmuz’dan sonraki süreçte, finansal istikrar açısından kritik virajları başarıyla geride bıraktık” diyen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Özellikle son iki yılda ekonomide güçlü bir paradigma değişikliği yaşadık. Ekonomimiz her türlü müdahaleye karşı güçlü bir bağışıklık kazandı. Finansal istikrarımızı kalıcı kılan temel unsur; önceliği yerli üretime vererek sanayicimizin ithalata bağımlılığını ortadan kaldıran, ihracat odaklı bir milli ekonomi anlayışı oldu. Aynı zamanda, Türk Lirası’nın gücünü korumayı da amaçlayan bu yaklaşım, rekabetçi kur politikasıyla imalatçı sektörlerin desteklendiği yeni bir ekonomi modelini önümüze koydu.”

15 Temmuz’da olduğu gibi Covid-19 ile mücadele sürecinde de Türkiye’nin tek yürek olduğunu ifade eden Osman Aslan, şöyle devam etti: “Dünyanın önde gelen ülkelerinde sağlık sistemleri çökerken, pek çok ülkedeki hasta ve yaşlı bakım evlerinden insan vicdanının kabul etmeyeceği görüntüler gelirken; biz hem salgınla mücadelenin iyi yönetilmesine tanıklık ettik hem de dünyanın geri kalanına yardım eli uzatmaktan geri kalmadık. Finansal İstikrar Kalkanı kapsamında hayata geçen önlemler vatandaşlarımızın ekonomik olarak korunmasını sağladı ve salgın riskinin en az hasarla atlatılmasına katkı verdi. Halkbank olarak biz de “Önce Halk, Sonra Banka” olduğumuzu pandemi sürecinde de bir kez daha kanıtladık ve Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında; 6 Temmuz tarihi itibarıyla 1 milyon 959 bin müşterimize 73.5 milyar TL kredi kullandırdık. Bu kredilerin yüzde 24’e yakınını esnaf ve sanatkârlar aldı. 485 bin 500 firma ile 229 bin bireysel müşterimizin toplam 27 milyar TL tutarındaki kredisini öteledik. Böylece, 2 milyon 673 bin müşterimize 100.5 milyar TL destek sağlamış olduk. Salgın esnasında edindiğimiz deneyimi normalleşme adımlarıyla birlikte daha da ileriye taşıyacak; bundan sonraki süreçte daha da inovatif ve dinamik bir bankacılık sunacağız.”