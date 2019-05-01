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Kritik uyarı yapıldı! Önlem alınmazsa mezarlığa dönüşecek

İngiltere'de Oxford Üniversitesi, Facebook'taki ölü sayısının her geçen gün arttığını ve bunun önüne geçilmezse 2070 yılında ölü kullanıcı sayısının yaşayan kullanıcı sayısını geçeceğini açıkladı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 00:42
Kritik uyarı yapıldı! Önlem alınmazsa mezarlığa dönüşecek

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre Facebook'un ölü abonelerinin sayısı "durdurulamaz hızda" artıyor. 2004'te kurulan ve bugün 2 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı belirtilen Facebook'un 2012'de 30 milyon ölü abonesi vardı. Dünya genelinde her gün ortalama sekiz bin Facebook kullanıcısının öldüğü tahmin ediliyor.

BM nüfus verileri ve Facebook'un 2018'deki kullanıcı bilgileri temel alınarak yapılan araştırmaya göre, sitenin büyüme hızının şimdiki gibi olması halinde ölü kullanıcısı sayısı bu yüzyılın sonunda 4.9 milyara ulaşabilir. Kullanıcısı sayısının 2018'den itibaren hiç artmayacağı varsayımına göre yapılan hesaplamada ise ölü sayısı en az 1.4 milyar olacak. 2070'te "ölü kullanıcı" sayısı yaşayan kullanıcıların sayısını geçecek.

Araştırmacılar, bu durumda Facebook'un insanların ölmüş yakınlarını ziyaret ettiği bir "dijital mezarlığa" dönüşebileceğini belirtiyor.

"Verilere hükmeden tarihimize de hükmedecek"

Araştırmacı David Watson "Tarihin hiçbir döneminde bu denli büyük bir insan davranışı ve kültürü arşivi bir elde toplanmadı. Bu arşive hükmedenler bir anlamda tarihimize de hükmedecek" dedi. Watson, tüm bu verilerin kâr amaçlı tek bir şirketin elinde olacağını vurguladı.

Guardian gazetesi daha önce yaşanan skandallara gönderme yaparak "Facebook'un verilere iyi sahip çıkan bir şirket olarak bilinmediğine" dikkat çekti.

Halihazırda yaşayan Facebook kullanıcıları, istediği bir kişiyi Facebook'taki verilerinin çoğuna erişim hakkı olacak bir yasal varis atayabiliyor.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 00:42
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