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Yaşam Kritik uyarı geldi! Fırtına geliyor
Yaşam

Kritik uyarı geldi! Fırtına geliyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi'nin doğusunda yarın fırtına beklendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 15:37:00 -
Kritik uyarı geldi! Fırtına geliyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgar, yarın sabahtan itibaren kıyı Ege'de güney ve güneybatıdan kuvvetli esmeye başlayacak.

Bu doğrultuda, Marmara Bölgesi'nin doğusunda, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da zamanla fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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