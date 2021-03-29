Kritik toplantı! Restoran ve kafeler tekrar mı kapanıyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak kabinenin ana gündemini 1 Mart’ta başlayan kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte vakaların 30 bini, ölü sayısının ise 150’yi aştığı koronavirüsle mücadele çalışmaları oluşturacak. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir sunum yapacak ve Bilim Kurulu'nun önerilerini açıklayacak.

Cumartesi sokağa çıkma yasağı

Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerenin gevşetme kararları sonrası kaldırılan Cumartesi günü sokağa çıkma yasağının geri getirilmesini istedikleri öğrenildi. Bilim Kurulu üyeleri kırmızı ve turuncu illerde kafe ve restoranların kapatılmasını tavsiye ettiği ancak hükümetin, ekonomik şartları göz önüne alarak buna sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Ramazan, okular, AVM'ler

Toplantıda, 13 Nisan’da başlayacak Ramazan ayı öncesinde özellikle iftar ve sahur vakitlerinde koronavirüs yayılımının önlenmesine yönelik olarak yeni kısıtlama kararlarının alınması bekleniyor. Başta okullar ve kalabalık yerler olmak üzere, restoran, kafe, lokanta ve AVM’lerdeki son durum değerlendirilecek.

Ramazan ayı için özel önlemler masada

Ramazan ayı için ayrıca önlemler alınacak. İllerdeki vaka durumuna bağlı olarak, ramazan boyunca kafe ve restoranlara farklı saat uygulaması, hafta sonu tamamen kapalı olma gibi kurallar getirilebileceği belirtiliyor. Cami ve teravih namazları için de bazı önlemler tartışılıyor. 65 yaş üstüne toplu taşıt yasağı gibi farklı uygulamaların devreye sokulabileceği belirtiliyor.

Koronavirüs risk haritası güncellenecek mi?

Her 15 günde bir güncelleneceği açıklanan harita, son Kabine Toplantısı'nda değiştirilmedi. 15 Mart'taki toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önlemlerin aynı şekilde bir süre daha devam edeceğini açıklamıştı.

1 Mart'ta 9 bin 891 olan vaka sayısı 15 Mart'ta 15 bin 503'e, 27 Mart'ta ise 30 bin 21'e yükseldi. Ağır hasta sayısı da bin 215'ten bin 886'ya yükselmiş durumda.

Rakamlara yansıyan artışın Kabine Toplantısı'nda değerlendirilmesi, risk haritasının ise güncellenmesi bekleniyor. Haritanın güncellenmesi durumunda vakaların arttığı illerde yeni tedbirler alınacak. Vaka sayıları azalan iller içinse, tedbirlerin gevşetilmesi gündeme gelecek.