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Kritik tespit! Milyonları ilgilendiren güvenlik açığı

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ta milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren bir güvenlik açığı tespit edildi.

16 Temmuz 2019 Salı 11:22
Kritik tespit! Milyonları ilgilendiren güvenlik açığı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir güvenlik açığı ile gündemde.

Symantec'teki dijital güvenlik araştırmacıları, hacker'ların zararlı bir yazılım sayesinde WhatsApp'tan gönderilen dosyaları nasıl ele geçirdiğini açıkladı.

Yeni güvenlik açığı sonucunda zararlı yazılım yüklü Android telefonların medya dosyalarına ve mesajlaşmalarına ulaşılabildiği ortaya kondu.

Whatsapp'ın az bilinen 10 özelliği

Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...          

Emoji taraması

WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.               

Dakik hesaplamalar

Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.

Grup sohbetlerini sessize alın

Çenesi düşük arkadaş gruplarınızdan veya kişilerden sıkıldığınızda, "Grup bilgisi"ni açarak, grup konuşmanızı sekiz saat, bir hafta veya bir yıl boyunca sessizleştirebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken konuşma ekranı açıkken grup veya kişi isminin yazılı olduğu tepedeki kısma dokunmanız ve açılan ekranda "sessize al" seçeneğine tıklamanız.              

Paranız cebinizde kalsın

 “Ayarlar"lardan "Veri Kullanımı”na tıklayarak, ”Medyanın otomatik olarak indirilmesi" ayarlarını değiştirebilirsiniz. "Mobil veri kullanırken" düğmesine tıklayarak, verilerin wifi'sız ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilir, ve telefon faturanızı azaltabilirsiniz.

Otomatik yüklemeleri durdurun

Telefonunuzun fotoğraf galerisinde utanç verici resimler olmasını istemiyorsanız WhatsApp’ın otomatik yükleme özelliğini kapatabilirsiniz. Bunun için sohbet ayarlarında "Gelen medyayı kaydet" i kapatarak fotoğrafların ve diğer medyanın otomatik indirme işlemlerini durdurabilirsiniz.  

Referans için önemli mesajları işaretleyin

Önemli bir mesajı bulmak için yüzlerce iletiyi geriye doğru kaydırmak çok uzun sürebilir. Ama eğer o mesaja yıldızla işaretlerseniz (Yani favorilerinize kaydederseniz) hem sizin işiniz kolaylaşır, hem de mesajlaştığınız kişinin bundan haberi olmaz.

Bir mesaja yıldız eklemek için tek yapmanız gereken mesajın üstünü basılı tutmak ve çıkan yıldız simgesini seçmek. Daha sonra sohbetin üzerine dokunup "Yıldızlı mesajlar”ı seçerek işaretlediğiniz tüm mesajları görebilirsiniz.              

Dizüstü WhatsApp

WhatsApp’ı bilgisayardan açarak artık işyerinizde istediğiniz kadar mesajlaşmanız mümkün. Bilgisayarınızdan Web.whatsapp.com adresine girdikten sonra telefonunuzdaki WhatsApp’inizden alacağınız QR kodu ile sohbetlerinizi bilgisayar ekranına taşıyabilirsiniz.          

Grup konuşma taraması

Eğer daha önce bir grup konuşmasında bulunduysanız, bu konuşmalara verilen isimlerin ne kadar saçma olabileceğini biliyorsunuzdur. Artık grup konuşmalarının isimlerini aklınızda tutmanıza gerek yok. Eski bir grup konuşmasını bulmak için tek yapmanız gereken konuşmanın içinde kimlerin olduğunu hatırlamak.

Herhangi bir konuşmada kişinin isminin üstüne tıklayarak daha önce beraber içinde bulunduğunuz bütün grup konuşmalarını görebilirsiniz.      

Favori sohbetlerinizi uygulamanın tepesine koyun

Bu özellik sayesinde bir konuşmayı sohbetler listenizin en üstüne koymanız mümkün. Tek yapmanız gerek sohbete basılı tutarak, ekranda beliren ‘pin’ opsiyonunu seçmek.       

Kalın, üstü çizili ve italik

Mesajlarınızı kalın, üstü çizili veya italik yapmak isterseniz tek yapmanız gerek yazdığınız metni seçip, araç çubuğundaki üç nokta simgesine dokunarak istediğiniz formatlamayı seçmek.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:22
  1. WhatsApp
  2. Emoji taraması
  3. Dakik hesaplamalar
  4. Otomatik yüklemeleri
  5. sosyla medya
  6. güncelleme

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