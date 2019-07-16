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Kritik tatbikat! Yunanistan’ın s-400 korkusu artıyor

Katil İsrail basını, Yunanistan'da gerçekleştirilen askeri tatbikatı haberleştirdi.Yunanistan, ABD ve İsrail’in ortaklaşa düzenlediği tatbikatta Türkiye'ye gelen S-400'lerin imha provası yapıldığı ileri sürüldü.

16 Temmuz 2019 Salı 14:09
Kritik tatbikat! Yunanistan’ın s-400 korkusu artıyor

Katil İsrail haber sitesi nziv. net, Yunanistan’da gerçekleştirilen ilginç bir askeri tatbikatı haberleştirdi. Yunanistan, ABD ve İsrail’in ortaklaşa düzenlediği hava tatbikatında, Türkiye’ye yerleştirilecek olan Rus S-400 hava savunma füze sistemini nasıl imha edileceğinin provası yapıldı.

İbranice yayın yapan İsrail haber sitesi nziv.net, yabancı medya kuruluşlarının haberlerine dayandırarak verdiği haberde, İsrail'in, Rus SS-300 hava savunma füze bataryalarını alan Yunanistan'da, hava savunma sistemlerinin üstesinden nasıl gelebileceğini Yunanistan'da uyguladığı dikkat çekildi.

1 Nisan-12 Nisan arasında, Yunanistan'da, Yunan, Amerikan ve İsrail hava kuvvetleri ‘Ininochos 2019' kod adı altında ortak bir hava tatbikatı düzenledi.

Tatbikat 83 savaş uçağı, 2 İHA ve 6 helikopter dahil olmak üzere 87 farklı uçak tarafından gerçekleştirildi.

Amaç S-400’ü yok etmek

Bu yılki tatbikat, özellikle düşmanın hava savunma sistemlerini felç etme (SEAD) operasyonlarının ana hatları doğrultusunda veya daha ayrıntılı olarak odaklandı.

Yabancı uzmanlar, Yunanistan hava sahasında gerçekleştirilen son tatbikat provasının amacının, Türkiye'nin Rusya'dan sipariş ettiği ve topraklarına yerleştireceği S-400 hava savunma füze bataryalarını yok etmek olduğunu ileri sürdüler.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:09
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