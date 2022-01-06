Kritik seviyenin altında! Altın için muhtemel senaryo ne?

QNB Finansinvest Analisti Yusuf Topçu, altın ile ilgili iddialarını paylaştı.

bigpara'nın haberine göre; Topçu'nun iddiaları şu şekilde:

"Bir süredir aynı başlıklar atılıyor: Ons altın 1800 doların üzerinde kalıcı olamadı.

Yeni yıla girerken geride şahin bir ABD Merkez Bankası (Fed), buna rağmen güçlü duran değerli metaller bırakıyorduk. 2021’in son Federal Açık Piyasa Komitesi’nde üyelerden gelen mesaj; yükselen enflasyonla mücadele için parasal sıkılaştırma adımlarında hızlanma olmuştu. 2022’nin mart ayı ile birlikte parasal genişlemenin sona ermesi, ardından 2 yılda 6 faiz artırımı ile Fed fonlama oranının toplam yüzde 1,50 artırılması kararlaştırılmıştı.

2021’de aylık 120 milyar dolar olan varlık alım miktarı bu çerçevede Ocak 2022 ile halihazırda 60 milyar dolara düştüğünü hatırlatalım.

Dün gelen Fed tutanaklarında, Fed üyelerinin şahin tonu bir kat daha yükseldi. Üyeler daha hızlı bir sıkılaşma döngüsü ve bir o kadar da önemli olan Fed bilançosunun küçülmesi detayını konuştu. Tüm elementler birleştiğinde üyelerin önemli bir manevra ile piyasa beklentisinin ötesinde bir sertlik tonuna ulaştığını gördük.

ABD borsa endeksleri, özellikle de Nasdaq (-%3,34) tutanaklar sonrası sert düşüş kaydetti. ABD 10 yıllık getirileri yüzde 1,70’in üzerine tırmandı. Ons altın da yine 1800 doların altına gerilemiş oldu.

Tüm bu hareketlere rağmen ons altındaki düşüş büyük çaplı ve uzun soluklu gibi gözükmüyor. Bunun nedeni küresel yüksek ve kalıcı enflasyonun, duyurulan Fed politikalarına rağmen uzunca bir süre bizlerle olacağı. ABD’de 2022 ara dönem seçimleri ve dünkü Fed Tutanakları sonrası artan, önümüzdeki dönemde yeniden karşımıza çıkabilecek olan resesyon riski ihtimali bulunuyor.

Fed yüksek enflasyon ve yeterli olmayan ekonomik büyüme arasında sıkışmış bir tabloyu yönetiyor. Bu çerçevede 2022’nin genelinde şahin ve güvercin duruşunu değiştiren bir Fed görme ihtimalimiz de artıyor. Dolayısıyla altın fiyatları da olabilecek en şahin Fed karşısında bile bulunduğumuz seviyelerden çok da uzaklaşmıyor."