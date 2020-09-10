Kritik saatler! 'Her türlü hazırlık yapıldı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşme sonrası Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'çatışmayı önleme tedbirleri'nin ele alınacağı teknik toplantı yapılmasına karar verilmişti. Söz konusu toplantı bugün gerçekleşecek.

Türk askeri yetkililerin tüm hazırlıkları yaptı

Alınan bilgiye göre, Türkiye konunun diyalog ile ön koşulsuz çözülmesi için her türlü çalışmayı destekliyor. Bugün yapılacak Türk-Yunan toplantısı öncesi de toplantıya yönelik Türk askeri yetkililerin tüm hazırlıkları yaptığı belirtildi. Öte yandan Yunan tarafından yapılan açıklamada, bugün yapılacak görüşmenin tenik bir diyalog olmayacağı Sadece Yunanistan'ın kendi görüşlerini anlatacağı bir toplantı yönünde olacağı söylenildi.



Söz konusu durumun sorunun çözümü için iki ülkenin konuya yaklaşımını gözler önüne serdiği belirtilirken, Yunan yetkililerin konuya ilişkin toplantıya saatler kala yaptıkları bu açıklamaların art niyetli olduğu ve diyalog karşıtı olduğu ifade edildi.