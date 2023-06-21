Kritik saat 13.00! Fenerbahçeliler şaşkın: Herkes şok oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin genç yıldızı Arda Güler bugün özel bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmeden çıkacak karara göre Arda Güler'in takımda kalıp kalmayacağı belli olacak.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adını Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine yazdıran Arda Güler'in sarı-lacivertli ekipteki geleceği belli oluyor. Birçok kulüp, Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken, sarı-lacivertliler de genç yıldızın en az 1 sezon daha kulüpte kalmasını istiyor.

Fenerbahçe'nin 2023/24 sezonunda giyeceği formaların lansmanında başkan Koç ile Arda Güler bir araya geldi. Keyifli anların yaşandığı lansmanda Ali Koç ile Arda Güler, yarın görüşmek üzere sözleşti. Başkan Ali Koç'un, Arda Güler'e 'yarın 1'de görüşürüz' dediği duyuldu.

Başkan Ali Koç, bugün saat 13.00'de görüşeceği Arda Güler ile şartları konuşarak sarı-lacivertli ekipte kalması için ikna etmeye çalışacak.

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