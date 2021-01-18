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Sağlık Kritik koronavirüs raporu açıklandı! Çin ve DSÖ'yü zora sokacak sözler
Sağlık

Kritik koronavirüs raporu açıklandı! Çin ve DSÖ'yü zora sokacak sözler

Eski Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark Helen Clark liderliğinde bağımsız DSÖ heyeti koronavirüsün küresel çapta nasıl ele alındığına dair ara raporunu teslim etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 22:28:00 - 2021-01-18 22:31:10
Kritik koronavirüs raporu açıklandı! Çin ve DSÖ'yü zora sokacak sözler

Virüsün ilk görülmeye başlandığında daha hızlı hareket etmne potansiyelinin olduğu belirtildiği raporda, "Ocak ayında Çin'de yerel ve merkezi yönetimlerin daha sert ve hızlı tedbirler almış olması gerektiği açıkça görülüyor. Vakaların ilk görüldüğü yerde bu önlemler hızlıca alınmalıydı ancak bu uyarıyı birçok ülke dikkate almadı" denildi.

Rapor şöyle devam etti, "DSÖ Acil Durum Komitesinin bir araya gelmek için Ocak'ın 3'üncü haftasını neden beklediğini anlayamadık. Aynı şekilde, pandemi ilan edilmesi için de neden 30 Ocak'a kadar beklendiği belli değil. Konunun ağırlığı düşünüldüğünde bunun uluslararası bir salgın (pandemi) olduğu 11 Mart'tan önce ilan edilmeliydi." denildi.

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