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Aktüel

Kritik haber! Boğulmaktan kurtarılan yaşlı kadında rastlandı

Adana'daki sağanak yağış nedeniyle su basan sağlık merkezinde boğulmaktan kurtarılan yaşlı kadında koronavirüs bulgusuna rastlandı. Kadını sudan kurtaran dalgıç polis ile beraberindeki ekibe de test yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 15:16:00 -
Kritik haber! Boğulmaktan kurtarılan yaşlı kadında rastlandı

Adana'da tedavi gördüğü özel tıp merkezinin bodrum katına dolan sudan dalgıç polisler tarafından kurtarılan kadında koronavirüs bulgusuna rastlandı.

65 yaşındaki Elife Canatar, Adana'da sel felaketinde, tedavi gördüğü özel tıp merkezinin bodrum katına dolan sudan dalgıç polisler tarafından kurtarılmıştı.

Hastanede tedavisi süren kadına çekilen röntgen ve tomografide koronavirüs bulgusuna rastlandı.

Elife Canatar, hastanenin pandemi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Elife Canatar'a, Covid-19 testi yapıldı. Kadını sudan kurtaran dalgıç polis ile beraberindeki ekibe de test yapılacak.

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