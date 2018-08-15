0553 313 94 23

Kritik görüşmede dikkat çeken detay!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri El Sani ve iki ülke maliye bakanlarının Beştepe'de yemek yediği salonda, Türk Hat Sanatı'nın sanat tarihimiz açısından çok önemli üç eseri göze çarptı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 21:37
Kritik görüşmede dikkat çeken detay!

Başkan Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el-Sani ve iki ülkenin Maliye Bakanları, Berat Albayrak ile Ali Şerif el İmadi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çalışma yemeği yedikleri masanın gerisindeki duvarda Türk Hat Sanatı'nın üç büyük üstadının sanat ve tarihimiz bakımından çok önemli üç eseri vardı.

Solda 19. yüzyılın meşhur hattatı Yesarizade Mustafa İzzet Efendi'nin tâlik yazı ile yazdığı "Bârekallah u Teâlâ", ortada 20. yüzyılın önemli sanatkârlarından Beşiktaşlı Nuri Efendi'nin "Lâ Galibe İllâllah", sağda da 18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın başlarında yaşayan ve Türk hattının en büyük isimlerinden kabul edilen Mahmud Celâleddin'in "Aleyke Avnullah" yazılı hat levhaları asılıydı.

DEPODA KALMIŞLARDI

Cumhurbaşkanlığı'nda Mustafa Kemal döneminden itibaren Osmanlı devrine ait çok sayıda obje ve bu arada zengin bir hat koleksiyonu toplanmış, uzun seneler depolarda tutulan bu eserler birkaç yıl önce elden geçirilmiş ve Cumhurbaşkanlığı'nın Beştepe'ye taşınmasının ardından eserlerin Külliye'de teşhirlerine başlanmıştı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 21:37
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Katar
  3. Berat Albayrak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kekik suyunun faydaları nelerdir?
    1. Kekik suyunun faydaları nelerdir?
    2. Camda bulunan boya lekeleri nasıl çıkar?
    3. Emzirme anne ile bebek arasında güçlü..
    4. Kronik yorgunluk aşırı yemek yeme..
    5. Kalp krizleri yaz mevsiminde daha sık..
    6. Bacak reflüsü hastalığı nasıl tedavi..
    7. ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit
    8. Torununuzun her istediğini yapmak ona..
    9. Enginar çayının faydaları nelerdir?
    10. Rusya'dan Türkiye'ye müjde!
    11. Bu iki malzemeyle eklem ağrılarına..
    12. Beyazlayan saça ne iyi gelir?
    13. Reflü nedir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
    14. ABD'liler Muharrem İnce'yi dolar için..
    15. Uzmanlar uyardı:"İki doğum arası en az..
    16. Beyaz Saray'dan vergi açıklaması!
    17. Ahşap paspas yapımı
    18. İtalya'dan OHAL kararı
    19. Evde teraryum yapımı
    20. Patatesli krep nasıl yapılır?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız