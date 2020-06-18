Kritik görüşmede çıkan karar! Erdoğan ve Bahçeli 2 Temmuz tarihini beklemeye başladı

Cumhur İttifakı liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Külliye’de yaklaşık 50 dakika süren zirvede bir araya geldi. Külliye’de son olarak 27 Şubat’ta buluşan iki liderin dünkü görüşmesinde gündem yoğundu.

Pençe operasyonları

Görüşmede, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal ve Pençe Kaplan Harekatları ile ilgili son gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sahadaki son durum hakkında Bahçeli’ye bilgi verdiği ve önümüzdeki süreçte atılacak stratejik adımları paylaştığı belirtildi. Bahçeli’nin ise "terör örgütleriyle olan mücadelede hükümete olan desteğinin her zaman devam edeceğini" belirttiği ifade edildi.

Libya’da atılan adımlar

Görüşmede, masaya yatırılan bir diğer önemli konu ise Libya oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Libya’daki krize çözüm bulmak için yürütülen diplomatik çabalar konusunda Bahçeli’ye bilgi verdiği kaydedildi. Her iki lider, Türkiye’nin müdahalesi ile denklemin bozulduğu Libya sahasındaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ayasofya’nın durumu: 2 temmuzu bekleme kararı

İki liderin görüşmesinde, Ayasofya’nın ibadete açılması da gündeme geldi. Liderlerin, Danıştay’ın 2 Temmuz’da vereceği karardan sonra atılması gereken adımlar konusunda değerlendirmelerde bulundukları kaydedildi.

Koronavirüs ile ilgili son durum

Erdoğan ve Bahçeli’nin görüşmesinin bir başka konu başlığı ise koronavirüs oldu. Erdoğan’ın Bahçeli’yi salgın sürecinde nelerin hayata geçirildiği ve bundan sonra atılması gereken adımlar konusunda bilgilendirdiği belirtildi. Bahçeli’nin de hükümetin koronavirüsle vermiş olduğu mücadeleden dolayı teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

Baro ve siyasi partiler yasası

Erdoğan ve Bahçeli, iç politikayla ilgili de önemli istişarelerde bulundu. Erdoğan’ın Bahçeli’ye baroların seçim sistemiyle ilgili yapılacak düzenlemeyle ilgili bilgi verdiği belirtildi. Bahçeli daha önce b konuda yapılacak düzenlemeye MHP’nin destek vereceğini ifade etmişti.

Görüş alışverişi

Baro düzenlemesinin yanı sıra görüşmede, TBMM’de 12 Temmuz’da yapılacak başkanlık seçimin de Cumhur İttifakı adayının belirlenmesine ilişkin görüş alışverişi yapıldığı da öğrenildi. Siyasi Partiler ve Seçi Kanunları ile ilgili düzenlemenin de ele alındığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli son olarak, 27 Mayıs’ta “Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na dönüştürülen Yassıada’nın açılışında bir araya gelmişti.