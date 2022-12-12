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Aktüel

Kritik görüntü! Numune alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Akçay Nehri'nde yaşanan balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 17:23:00 -
Kritik görüntü! Numune alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Akçay Nehri'nde yaşanan balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Akçay Nehri kıyısında ölü balıkları gören çevre sakinleri durumu, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine ekipler sudan numune aldı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise nehirdeki kirlilik sorununun çözülmesini istedi.

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