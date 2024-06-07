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Gündem Kritik gelişme! Başkan Erdoğan gece yarısı o ismi görevden aldı
Gündem

Kritik gelişme! Başkan Erdoğan gece yarısı o ismi görevden aldı

Yeniakit Publisher
2024-06-07 00:48:00 -
Kritik gelişme! Başkan Erdoğan gece yarısı o ismi görevden aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı'yı görevden aldı. Arıncı'nın yerine Salih Tanrıkulu atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı'yı görevden alarak yerine Salih Tanrıkulu'nu atadı.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2,3 ve 4'ünçü maddelleri ile 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 10. maddesi gereğince Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı.

Boşalan Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'na kurul üyesi Salih Tanrıkulu atandı.

Diğer yandan 4 ilin milli eğitim müdürü görevden alınarak yeni atamalar yapıldı.

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