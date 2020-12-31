  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kritik anlaşmayı kabul ettiler
Dünya

Kritik anlaşmayı kabul ettiler

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında varılan serbest ticaret anlaşmasını İngiliz parlamentosu onayladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 04:06:00 -
Kritik anlaşmayı kabul ettiler

Ticaret anlaşmasının yasaya dönüştürülmesine ilişkin tasarı, parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda 73'e karşı 521 oyla kabul edildi.

Parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası da gece saatlerine kadar yapılan görüşmelerin sonucu tasarıya onay verdi.

Bu arada AB liderlerinin ardından Başbakan Boris Johnson anlaşmayı imzaladı.

Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmayı imzalayarak İngiliz halkının kendi seçtikleri parlamento tarafından yapılan kendi yasalarına göre yaşama dileğini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kraliçe 2. Elizabeth'in onayının ardından yürürlüğe girecek anlaşma, 1 Ocak 2021'den itibaren iki taraf arasında ticaretin tarifesiz ve kotasız olarak sürdürülmesini öngörüyor.

Brexit süreci

İngiltere'de Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan ancak geçiş süreci nedeniyle AB hükümlerine uymaya devam etmek zorunda kalan İngiltere, Brüksel ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyordu.

"Adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi zorlu konularda anlaşılamaması nedeniyle uzayan müzakereler, geçiş sürecin bitmesine sadece 7 gün kala sonuçlanmıştı.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacaktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan olay açıklama: Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayırdık
Medya

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan olay açıklama: Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayırdık

ATV'nin Çarşamba günleri reyting rekortmeni dizisi olan Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin gidişatına ilişkin çarpıcı değerle..
Türkiye fırtına gibi esti, dengeler değişti… 3 ülke arkasında! Panikleyip gizlice bölgeye gittiler
Dünya

Türkiye fırtına gibi esti, dengeler değişti… 3 ülke arkasında! Panikleyip gizlice bölgeye gittiler

Libya'da dengelerin Türkiye lehine değiştiğini gören darbeci Sisi, Trablus'a gizlice heyet gönderdi.
2021 altın fiyatları için bomba tahmin! Uzmanı açıkladı
Gündem

2021 altın fiyatları için bomba tahmin! Uzmanı açıkladı

Altın fiyatlarındaki düşüş sürerken yatırımcılar ise 2021 yılında fiyatların ne yönlü olacağını merak ediyor. Bazı uzmanlara göre 2021 altın..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay