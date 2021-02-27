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Eğitim Kritik adım! Türkiye ile ortak üniversite açmak istiyorlar
Eğitim

Kritik adım! Türkiye ile ortak üniversite açmak istiyorlar

Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Serdar Umurzakov, ülkelerinde Özbek-Türk Üniversitesinin açılmasının ikili ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir adım olacağını kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 11:36:00 -
Kritik adım! Türkiye ile ortak üniversite açmak istiyorlar

Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Serdar Umurzakov ve Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, ülkedeki görevi sona erecek Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er ile birer görüşme gerçekleştirdi.

Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Umurzakov ve Er görüşmede, Özbekistan ile Türkiye arasındaki çok yönlü iş birliğinin durumu ve bu iş birliğinin geliştirilmesini ele aldı.

Görüşmede, 2025 yılına kadar taraflar arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması konusundaki kararlılıklarını dile getiren Umurzakov ve Er, mayıs ayında Taşkent'te Özbekistan-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon 6. Toplantısının yapılmasıyla ilgili konuları da gözden geçirdi.

Umurzakov ve Er, Türkiye'nin gelecek ay Semerkant'ta Başkonsolosluk açacak olmasının ikili iş birliğinin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Özbekistan'da Özbek-Türk Üniversitesinin açılmasının ikili ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir adım olacağını kaydeden Umurzakov ve Er, bu üniversitenin kurulması için gereken çalışmaları hızlandıracaklarını vurguladı.

Umurzakov, Büyükelçi Er'e Özbekistan ile Türkiye arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine sağladığı büyük katkılardan dolayı teşekkür etti.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Er, veda ziyareti kapsamında Kamilov'la bir araya gelerek, ikili ilişkileri ele aldı. Görüşmede, Özbekistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ilk toplantısında sağlanan mutabakatın hayata geçirilmesine ilişkin konular gözden geçirildi.

Özbekistan'da Ocak 2019'da göreve başlayan Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er'in görevi bu ay sona erecek.

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