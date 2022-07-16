Kritik açıklama FED’den geldi! Dolar Eylül'de...

Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, Temmuz ayı FOMC toplantısında 75 baz puan faiz artırılması yönünde oy kullanacağını ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, FOMC'nin bu ay yapacağı toplantıda faizi 75 baz puan artırması yönünde oy vereceğini söyledi. Waller, Temmuz'dan sonrası toplantıda Fed'in faiz artırımına 50 baz puan ile devam etmesinin büyük olasılık olduğunu da vurguladı.

"Eylül'de faiz artırımı gelebilir"

"Temmuz ayında 75 baz puan daha faiz artırılmasını kesinlikle destekliyorum" diye konuşan Waller, "Eylül'de muhtemelen 50 baz puanlık artırım olur ve sonrasında biz faiz artırımında 25 baz puana dönüp dönmemeyi tartışabiliriz. Eğer enflasyon aşağı gitmez ise daha fazlasını yapmamız da gerekir" diye konuştu.

Fed'in ekonomiye zarar vermesi riski olsa bile yüksek enflasyonu aşağı getirmeye odaklanması gerektiğini belirten Waller, "Enflasyonu aşağı getirmeliyiz. Bu, faiz artırımları konusunda agresif olmamız gerektiği anlamına geliyor ve bizim bir miktar ekonomik hasara neden olma riskini almamız gerekebilir" dedi.

Waller, faiz artırımlarını azaltmayı düşünmek için ise çekirdek PCE enflasyonunun yüzde 2,5-3 seviyesine gerilediğini görmesi gerektiğini vurguladı.

Bu kararın birçok ülkede dolar kurunun değer kazanmasına sebep olacağı ifade ediliyor.