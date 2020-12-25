Kristal Elma'dan Citroen'e ödül

İSTANBUL (AA) - Citroen Türkiye, "Sosyal Medya ve Influencer İletişimi" dalında ödüle layık görüldü.

Citroen Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Reklamcılar Derneği tarafından bu yıl 32'ncisi düzenlenen, iletişim ve pazarlama sektörünün prestijli yarışmalarından birisi olarak kabul edilen Kristal Elma Ödülleri sahiplerini bulurken, Berlingo'nun özelliklerinin esprili dille anlatıldığı "Kırmızı Işık" projesi de ödüle layık görüldü.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım ise yaratıcılık ve pazarlama alanındaki en önemli etkinliklerden birisi olan Kristal Elma'da ödül almanın gurur verici olduğunu belirterek "Citroen olarak klasik otomobil reklamlarından biraz farklı bir bakış açısı ile yaklaştığımız filmimizin bu önemli ödüle layık görülmesi bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.