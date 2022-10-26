Kriptolarda FED rallisi

Bitcoin, ABD’de ve dünyanın geri kalanında faiz artırımlarının hız keseceği beklentisiyle yükseldi. ABD’den gelen olumsuz verilerin ardından piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarında frene basabileceğine dönük beklentilerin yükselmesiyle Bitcoin 20 bin doların üzerine çıktı.

ABD’de dün konut fiyatlarındaki artışın yavaşladığını ve tüketici güveninin düştüğünü gösteren veriler, Fed’in faiz artırımlarının resesyona ilişkin korkuları haklı çıkartabileceğine işaret etti.

KRİTİK VERİLER ARTIŞA NEDEN OLDU

Fed’in haftaya çarşamba yapacağı toplantıda bir kez daha 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, aralık ayında faizleri 75 yerine 50 baz puan artıracağı beklentileri kuvvetlendi.

Sözcü'de yer alan habere göre, dün açıklanan ve ABD ekonomisinde zayıflamaya işaret eden verilerin ardından dolar endeksi neredeyse üç haftanın dip seviyesine yakın işlem gördü. Doların düşmesi ise riskli bir yatırım aracı olarak görülen kripto paraların değerinin artmasına neden oldu.

Bitcoin'in piyasa değeri ise 387 milyar dolar civarında bulunurken kripto para piyasasının toplam değeri ise 1 trilyon dolar seviyelerinin üzerine çıktı.

Bitcoin öncülüğünde kripto piyasası, dolar ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşle yükselirken piyasalar resesyon olasılığını değerlendirmek için Fed’in politika görünümüne yönelik ipuçları izlenmeye devam edecek.

20 BİN DOLAR ÜZERİNDEKİ SEYİR DEVAM EDECEK Mİ?

Bitcoin uzun süredir 20 bin dolar bandının hemen altında seyrediyordu. Lider kripto paranın 20 bin seviyesinin üzerindeki hareketleri ise kalıcı olamamıştı. Son rallide 20 bin dolar üzerindeki seyrin devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.

Bloomberg’in Arcane Crypto’dan Vetle Lunde ve Bendik Norheim Schei’nin kaleme aldığı bilgi notundan aktardığına göre, Bitcoin’in 30 günlük oynaklığı son altı yılın en düşük seviyesine yakın ve bu durum bir kırılmanın habercisi olabilir.

Finansal araştırma firması Fairlead Strategies’in kurucu ortağı Katie Stockton ise konu ile ilgili değerlendirmesinde “Bazı insanlar bunun psikolojik önemi için 20 bin dolar seviyesini izliyor” dedi. Stockton firmasının yaptığı modellemelere dayanarak, kırılmayı doğrulamak için bir kaç gün art arda 19 bin 600 doların üzerinde günlük kapanışlar görülmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan Bitcoin haftalık rallisine rağmen enflasyon ve artan faizler nedeniyle son ayların en düşük seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Lider kripto parada değer kaybı yılın başından bu yana yüzde 60’ın üzerinde.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Sabah saatlerinde Bitcoin yüzde 5,4 artışla 20 bin 315 dolardan, Ethereum yüzde 12,5 artışla 1514 dolardan işlem gördü.

Cardano yüzde 11,4 artışla 0,401 dolardan, Solana yüzde 10,3 artışla 31,24 Dogecoin ise yüzde 9,7 artışla 0,0659 dolardan işlem gördü. Ripple’daki artış ise yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. Ripple 0,462 dolardan işlem gördü.