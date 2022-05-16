Kriptoda yükseliş kalıcı olmadı!

Hafta sonu toparlanma çabasıyla 30 bin dolar üstüne çıkan Bitcoin Çin'den gelen olumsuz veriler sonrasında risk iştahında görülen düşüşle tekrar 30 bin doların altına geriledi.

Çin ekonomik verilerinin riskli varlıklara olan iştahı azaltması kripto paralardan çıkışı hızlandırırken Bitcoin tekrar 30 bin doların altına geriledi.

En büyük pazar payına sahip kripto para Bitcoin'de yüzde 5'i aşan değer kaybı görüldü. Ether ve Avalanche’ın da aralarında bulunduğu diğer varlıklar da değer kaybetti.

S&P 500 vadelileri Çin’den gelen verilerin ekonomik daralmaya işaret etmesiyle düşüşe geçti.

Geçen hafta Terra sabitkoinin çökmesinin neden olduğu karmaşayla karşılaştırıldığında kripto varlık piyasaları daha sakin bir seyir izliyor. Bitcoin, Perşembe günü algoritma destekli TerraUSD sabitkoinin çökerek kendisini destekleyen tüm sistemi kargaşaya sürüklemesi sonrası 25 bin 425 dolara kadar gerilemişti.

Piyasa aktörleri Bitcoin'in direncine dikkat çekti

Binance CEO’su Changpeng Zhao Pazar günü attığı Twitter’dan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Büyük bir projenin hızla çöküşünün tüm endüstriye yolladığı şok dalgalarına şahit olduk ama piyasanın son düşüşünde görülemeyen yeni bir direnci de bulduk” ifadelerini kullandı.

Panter Capital Dijital Varlıkların başında bulunan Paul Veradittakit mevcut durumla daha önce yaşanan ve “Kripto Kışı” olarak adlandırılan düşüşler arasındaki farklardan birinin piyasaya dahil olan kurumlar olduğunu ve görülen desteğin buradan kaynaklanmış olabileceğine dikkat çekti. Veradittakit, “2018 yılına oranla daha fazla kurumsal kripto yatırımcısı var ve onlar bu durumu bir alış fırsatı olarak görüyor” dedi.

Pazartesi günü yaşanan fiyat hareketleri dün yaşanan rallideki kazançların bir kısmının geri verilmesine neden oldu. CoinGecko verilerine göre geçtiğimiz yedi günde kripto varlıklarda yaşanan kayıp 326 milyar doları bulurken toplam kripto piyasasının değerini de 1,33 trilyon dolara gerilemesine neden oldu. Bitcoin ise Kasım ayından gördüğü en yüksek seviye sonrası yüzde 57 değer kaybetti.

Algoritma tabanlı kripto yatırım platformu Mudrex CEO’su Edul Patel mevcut fiyat hareketleriyle ilgili, “Bitcoin’in ikinci destek noktası 27 bin dolar seviyesinde ve bu nokta ilerleyen günlerde fiyatın dengeleneceği seviye olabilir” değerlendirmesinde bulundu.