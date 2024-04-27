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Gündem Kripto polis temizliği FETÖ'cüleri rahatsız etti
Gündem

Kripto polis temizliği FETÖ'cüleri rahatsız etti

Yeniakit Publisher
2024-04-27 08:59:00 -
Kripto polis temizliği FETÖ'cüleri rahatsız etti

MİT'in 6 yılda şifrelerini kırdığı 'Garson' kod adlı mahrem sorumluya ait SD kartlarla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Özel Harekat Başkanlığı, “Garson' kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen SD kartta deşifre edilen bin 100 özel harekat polisinin tamamı branştan çıkarttı. Pasif görevlere çekilen personeller hakkında ise yakın zamanda soruşturma açılacağı öğrenildi. Bazı FETÖ'cü hesaplar ise son gelişmenin ardından algı operasyonuna girişti.

'Garson' kod adlı FETÖ'cü gizli tanıktan 2017'de ele geçirilen ve MİT'in 6 yıllık çalışma sonucu şifrelerini kırdığı SD karttan çıkan bilgilerin yankısı sürüyor. Harddiskte, FETÖ/PDY'nin 16 yıllık emniyet mahrem yapılanmasına ulaşılmıştı. İki ayrı yöntemle şifrelenen kartta toplamda 3 bin kripto emniyet personeli çıktı.

Garson'dan elde edilen 57 bin belgenin Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığınca (KOM) yapılan detaylı incelemesinde sona yaklaşılırken, SD karttan çıkan isimlerden oluşan listeler İstihbarat, Özel Harekat ve Terörle Mücadele daire başkanlıklarına gönderildi.

Bu kapsamda Özel Harekat Daire Başkanlığı da kendisine ulaşan listede yer alan FETÖ/ PDY iltisaklı 1100 personeli branştan çıkararak pasif görevlere gönderdi.

Özel Harekat'ta FETÖ'nün izi silinirken, pasif göreve çekilen personel hakkında yakında zamanda soruşturma açılacağı bildirildi.

Sabah'ın haberine göre, Özel Harekat'ta yapılan temizlikle ilgili sosyal medyada bazı FETÖ'cü hesaplardan "Hendek- Barikat operasyonlarında başarılı olanlar tasfiye ediliyor", "15 Temmuz'un kahramanları ocaktan atılıyor" şeklinde manipülatif bilgiler paylaşarak algı oluşturmaya çalıştı.
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