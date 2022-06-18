Kripto piyasası alev aldı: Bitcoin eriyor
Bir zamanlar 70 bin dolara kadar işlem gören Bitcoin'e erime devam ediyor.
Kripto para piyasasında tarihi bir çöküş yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda LUNA’nın pazardan silinmesinin ardından şimdi de Bitcoin çakılıyor. Geçtiğimiz yılın Kasım ayından beri düşüşte olan BTC, 2 yıl önceki seviyesine kadar geriledi. Hatta birkaç gün önce Binance, geçici olarak çekim işlemlerini askıya aldı. Fakat bu da işe yaramadı ve durum iyice kötüye gidiyor. Peki kripto para birimlerinin güncel değerleri ne kadar?
Bitcoin, tarihi çöküşün eşiğinde: 18 bin dolara kadar geriledi!
Bitcoin, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru en yüksek seviyesine ulaşarak 69 bin doları gördü. Fakat daha sonra durmak bilmeyen bir çöküşe girdi. Uzun bir süre boyunca 30 bin ila 40 bin dolar arasında durumunu korumuş olsa da şu anda birçok yatırımcıyı üzecek bir seviyeye geldi.
Anlık olarak BTC/USDT değerine baktığımızda 18 bin 250 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Fakat çok kısa bir süre önce 18 bin 73 dolar seviyesine kadar gerileri. Bu, 7 ay öncesine kıyasladığımız zaman yüzde 70’e yakın bir düşüşe denk geliyor. İşte kripto para birimlerinin güncel değerleri…
Kripto para birimleri fiyatları
BTC/USDT: 18 bin 250 dolar
ETH/BUSD: 934 dolar
ADA/BUSD: 0.4480 dolar
SOL/BUSD: 29.24 dolar
XRP/BUSD: 0.2997 dolar
DOGE/BUSD: 0.05136 dolar
AVAX/BUSD: 14.73 dolar
SHIB/BUSD: 0.000000759 dolar
MATIC/BUSD: 0.347 dolar
DOT/BUSD: 6.71 dolar
FTT/BUSD: 21.95 dolar
LTC/BUSD: 44.63 dolar
XLM/BUSD: 0.1042 dolar
LINK/BUSD: 5.75 dolar
UNI/BUSD: 3.56 dolar
XMR/BUSD: 101.8 dolar
NEAR/BUSD: 3.03 dolar
MANA/BUSD: 0.7737 dolar
ATOM/BUSD: 5.89 dolar
VET/BUSD: 0.02098 dolar
FLOW/BUSD: 1.25 dolar
SAND/BUSD: 0.7826 dolar
THETA/BUSD: 1.14 dolar
Not: Yatırım tavsiyesi değildir.