Kripto piyasası alev aldı: Bitcoin eriyor

Kripto para piyasasında tarihi bir çöküş yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda LUNA’nın pazardan silinmesinin ardından şimdi de Bitcoin çakılıyor. Geçtiğimiz yılın Kasım ayından beri düşüşte olan BTC, 2 yıl önceki seviyesine kadar geriledi. Hatta birkaç gün önce Binance, geçici olarak çekim işlemlerini askıya aldı. Fakat bu da işe yaramadı ve durum iyice kötüye gidiyor. Peki kripto para birimlerinin güncel değerleri ne kadar?

Bitcoin, tarihi çöküşün eşiğinde: 18 bin dolara kadar geriledi!

Bitcoin, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru en yüksek seviyesine ulaşarak 69 bin doları gördü. Fakat daha sonra durmak bilmeyen bir çöküşe girdi. Uzun bir süre boyunca 30 bin ila 40 bin dolar arasında durumunu korumuş olsa da şu anda birçok yatırımcıyı üzecek bir seviyeye geldi.

Anlık olarak BTC/USDT değerine baktığımızda 18 bin 250 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Fakat çok kısa bir süre önce 18 bin 73 dolar seviyesine kadar gerileri. Bu, 7 ay öncesine kıyasladığımız zaman yüzde 70’e yakın bir düşüşe denk geliyor. İşte kripto para birimlerinin güncel değerleri…

Kripto para birimleri fiyatları

BTC/USDT: 18 bin 250 dolar

ETH/BUSD: 934 dolar

ADA/BUSD: 0.4480 dolar

SOL/BUSD: 29.24 dolar

XRP/BUSD: 0.2997 dolar

DOGE/BUSD: 0.05136 dolar

AVAX/BUSD: 14.73 dolar

SHIB/BUSD: 0.000000759 dolar

MATIC/BUSD: 0.347 dolar

DOT/BUSD: 6.71 dolar

FTT/BUSD: 21.95 dolar

LTC/BUSD: 44.63 dolar

XLM/BUSD: 0.1042 dolar

LINK/BUSD: 5.75 dolar

UNI/BUSD: 3.56 dolar

XMR/BUSD: 101.8 dolar

NEAR/BUSD: 3.03 dolar

MANA/BUSD: 0.7737 dolar

ATOM/BUSD: 5.89 dolar

VET/BUSD: 0.02098 dolar

FLOW/BUSD: 1.25 dolar

SAND/BUSD: 0.7826 dolar

THETA/BUSD: 1.14 dolar



Not: Yatırım tavsiyesi değildir.